ODUŠEVILI PRISUTNE: Hor Osnovne škole “Miroslav Antić” izveo hitove grupe “Queen”

Da se ljubav prema rokenrol zvuku gaji od malih nogu dokazali su učenici Osnovne škole “Miroslav Antić” iz Bistrice kod Banjaluke koji su povodom manifestacije “Dan učeničkih postignuća” izveli numere slavnog benda “Queen”, “We will rock you” i “We are the champions”.

Učenici ove male prigradske škole su zajedno sa svojim nastavnikom muzičke kulture, Stefanom Nikićom spremili ove dvije numere i na taj način izašli iz okvira pjesama koje se obično izvode na ovakvim manifestacijama, a koje su uglavnom tradicionalnog ili duhovnog karaktera. “Težnja mi je uvijek bila da sa svojim učenicima uradim nešto drugačije na školskim priredbama, a savršena prilika za tako nešto je završna školska manifestacija Dan učeničkih postignuća, koja svojim konceptom dopušta slobodniju selekciju muzičkog programa, a rokenrol svakako to i jeste”, rekao je Stefan Nikić nastavnik Muzičkog vaspitanja. Ovaj umjetnik i pedagog dodaje da je na ideju da sa svojim učenicima obradi numeru grupe “Queen” došao tako što je protekle četiri godine uspješno radio sa veoma talentovanom učenicom Milanom Srdić. “Za kraj njenog školovanja željeli smo da izvedemo nešto posebno, a muzika grupe “Queen” i bezvremenski vokal Fredija Merkjurija to svakako jesu. Milana i ostali učenici iz škloskog hora su ovaj zadatak sa zadovoljstvom prihvatili, što je rezultiralo na kraju uspješnim nastupom u našoj školi. Ja sam presrećan i ponosan, a nadam se da su i oni”, naglasio je nastavnik Nikić. U nastavku poslušajte talentovane učenike i izvođenje pjesama “We are the champions” i “We will rock you”. (eho-portal)