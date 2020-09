Održan trebinjski auto-slalom

Trebinjskom obilaznicom danas se vozilo sto na sat, papučica gasa do kraja pritisnuta a kazaljka za brzinu na maksimumu. Nije bilo ramera ni presretača jer je održan četvrti po redu trebinjski auto-slalom. Vozači stigli sa svih strana među njima i kršna Hercegovka. Daliborka kaže da jdnostavno voli dodati gas.

"Jako volim brzu vožnju i ovo je jedini način da se malo dokažem i da pokažem šta znam i da vozim bez ograničenja. Koliko ste najbrže išli? E nisam gledala", kazala je Daliborka Vučinić iz Trebinja.

Trebinjka ne zna koliko je najbrže išla, Petar iz Splita zna ali kaže ne smije reči. Razlog nije policija ali jeste nešto opasnije.

"Nećamo sada pričati, ženim se pa će me žena vikati ako kažem koliko idem", ističe Petar Jurić iz Splita.

Kada se sjedne za volan strah se ne osjeća a adrenalin samo raste kažu vozači, dodaju da sve ovo košta pa se bez sponzira ne može. Ljubav prema brzoj vožnji sve pobjeđuje.

"To je ljubav koja počinje iz tinejdžerskih dana i onda kada zagrizeš tu više nema rikverc, samo se tjera i vozi i adrenalin se ne gasi. Ovaj sport je jako jako skup", kaže Vučko Bašić, Auto klub "Leotar" Trebinje.

"Organizacija je fantastična, staza je fantastična i tehnička i brza tako da bi trebalo da svima odgovara. Koja je vaša najviša postignuta brzina na ovoj stazi? Ja imam neku 130 do 140", objašnjava Aleksandar Tadić iz Jajca.

"Želio bih da se zahvalim Hercegovcima kao odličnim domaćinima i da sve pozovem u Banjaluku 10. oktobra gdje organizujemo isti događaj kao ovaj ovdje", izjavio je Aljoša Ćeranić, Auto klub "Garaže 78" Banjaluka.

Auto-moto i karting klub "Leotar" u saradnji sa Auto-moto savezom Srpske organizovao je ovu autoslalom trku "Trebinje 2020". Staza je dugačka 1.350 metara.

"Ovo je trka koja se boduje za centralnu evropsku zonu, šampionat BiH i otvoreno prvenstvo Republike Srpske. Imamo 70 takmičara iz regiona", ističe Maksim Milinić, predsjednik Auto kluba "Leotar" Trebinje.

Trebinjci su poznati po dobroj brzoj i sigurnoj vožnji kaže gradonačelnik Trebinja. Mirko Ćurić je otvorio trku a kaže malo mu je falilo da i on okrene jedan krug.

"Rekli ste da su Trebinjci dobri vozači i da vole brzu vožnju da li gradonačelnik voli da stisne papučicu gasa? Iskreni gdje to uslovi dozvoljavaju, nije mi strano. Volim to i gdje god imam prilike gdje je bezbjedno, karting staze i to volim da se isprobam", izjavio je Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.

U trebinju su danas uživali svi, osim vozač uživala je i publika osim u trci uživali su i u dobrim i sređenim automobilima neki su stari čak tri ili četiri decenije.