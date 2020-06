Održan deseti Starter program

Nebojša i Anđelina, pomoću CNC mašine, na drvenim podlogama graviraju različite motive, od raznih oblika do portreta. Kako bi svoju početničku ideju razvili u biznis prijavili su se na Starter program koji će im u tome i pomoći.

Jednodnevni edukativni projekat vode stručnjaci koji ih uče konkretnim vještinama korisnim za razvoj posla.

"Vidjeli smo da nije dosta ovdje zastupljeno to graviranje fotografija i neke takve stvari koje su unikatne dosta i mislimo da možemo naći ciljanu publiku koja bi bila zainteresovana za to. To je zasad nama samo hobi, ali bismo željeli to razraditi u neki biznis", kaže Anđelina Orozović.

Starter program održava se desetu godinu za redom, a ovaj put u projektu učestvuje sedam timova, odnosno pojedinaca. Nosioci ideje su učesnici program, a stručnjaci su tu da ih usmjere na pravi put.

"Starter program je jednodnevni program edukacije za timove i pojedince koji imaju poslovnu ideju u ranoj fazi razvoja, odnosno dok im se još krčka u glavi ideja i dok nisu dali formu. Oni su se prijavili na ovaj program i mi sa njima tokom jednog dana prolazimo kroz to kako da kreiraju poslovni model i kako da ideju plasiraju na tržište", rekao je Vladimir Ćurda, Start centar Banjaluka.

Ovogodišnji Starter program ne bi bio ostvaren bez podrške sponzora, a jedan od njih je Prointer. Marketing menadžer kompanije Mirjana Jukić kaže da je ovo prilika za testiranje novih preduzetničkih ideja.

"Prava je rijetkost da imamo ovakav projekat u kome dobijete znanje, a ono što je možda još i bitnije dobijete podšku od ljudi koji su prošli stvari koje vas tek očekuju. Kompanija Prointer je od samog početka prepoznala značaj ovakvog projekta, jer zaista na neki način prave revoluciju u životu čovjeka i u svakom slučaju čine ovo društvo boljim", ističe Mirjana Jukić, marketing menadžer "Prointer ITSS".

Najstarija osoba koja je bila dio ovog projekta imala je 40 godina, što pokazuje da su mladi ljudi puni novih ideja, kažu iz Start centra. Tvrde da su najmanje četiri tima nastavila sa realizacijom idejom koja je počela kroz ovaj projekat i da sada na čelu uspješnih kompanija.