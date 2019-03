Odlagališe nuklearnog otpada koje Hrvatska planira da napravi na Trgovskoj gori, na granici sa BiH je problem koji tišti 230 hiljada ljudi, rekla je ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić gostujući u Centralnim vijestima ATV-a.

"Konačno da su se zajednične institucije uključile u ovaj gorući problem. Ovo je problem koji tišti 230 hiljada ljudi kako u Republici Srpskoj, tako i u FBiH. Ovo je problem koji je morao da tišti sve nosioce javnih funkcija u zajedničnik institucijama. Posebno želim da se zahvalim predsjedavajućem Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku koji je odmah po stupanju na dužnost tražio informacije od nas kao resornog ministarstva i stavio ovo na dnevni red u Predsjedništvu i usvojili su zaključke koje smo mi danas jednoglasno prodržali", kaže Golić.

Ona kaže da su nosioci javnih funkcija u FBih bili pasivni jer vjerovatno nisu znali koliko je to opasno.

"Vjerovatno nisu znali koliko je to opasno i bitno, ili su bili zauzeti nekim drugim stvarima, tako da nisu reagoval apsolutno na naša pisanja i informacije koje smo slali u Savjet ministara, nažalost nikada povratnu informaciju nismo dobili", kaže ministarka Golić.

Brojni su razlozi koji su doveli do toga da se o ovom počne pričati i na nivou zajedničnih institucija.

"Klub "Zelenih", inteziviranje vlasti u Hrvatskoj, naši istupi u medijima, zabrinutost svih građana koji žive u slivu rijeke Une, granonačelnika i načelnika svih opština koji su u slivu rijeke Une, jer je Hrvatska ukinula agencija za radiacijsku i nuklearnu bezbjednost, nadležnosti prenijela na Ministarstvo unutrašnjih poslova, a dijelom na Ministarstvo za zaštitu životne sredine, što je apsurd, jer upravo oni to rade i žele da naprave to odlagalište. To je presedanu, jer nigdje na granici sa susjednom zemljom se ne odlaže nuklearni otpad", kaže ministarka Golić, te dodaje:

"Slovenci su predlagali da se odlagalište napravi u mjestu Vrbine, i rekli su da je tu vodozahvat i da imaju zaštićena područja i kako bi građani Zagreba pili vodu iz Save ako se tu odlaže".

Konferencija, koju su organizovali poslanici svih nivoa vlasti u BiH okupljeni u "Zelenom klubu", okupila je predstavnike vlasti u BiH, kao i ambasada i međunarodnih institucija, te nevladinog sektora iz BiH i Hrvatske.

Učesni konferencije podržali su zaključke Predsjedništva BiH o Trgovskoj gori.

"Jednoglasno su podržani zaključci Predsjedništva BiH, a to je da se hitno uputi protesno pismo predsjednici i premijeru Hrvatske, da se putem diplomatsko-konzularnih predstavništava utiče da Hrvatska odustane od te namjere. Oni su imali nekoliko drugih lokacija. Taj otpad se mora odlagati na minimalno 50 metara, ovdje je 20. Ovdje su dolomitne stijene, vodopropusne stijene, sve je prepuno vodotokova, i voda se ulijeva u Unu", zaključuje Srebrenka Golić.