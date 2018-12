Odgođeno zatvaranje tendera za most kod Gradiške

Tender za izgradnju mosta preko Save kod Gradiške nije zatvoren ni danas, ponovo zbog velikog interesa ponuđača. Zainteresovani ponuđači imaju rok još nekoliko sati da dostave pitanja ukoliko imaju nejsanoća o uslovima tendera, potvrđeno je ATV-u u Ministarstvu trasporta i komunikacija BiH. Sekretar ministarstva Igor Pejić objašnjava da je samo u posljednjih nekoliko dana stiglo više od 20 novih pitanja.

"Ako ni jedan izvođač do sutra, eventualno do nekih popodnevnih sati u prihvatljivo vrijeme ne pošalje bilo kakvo pitanje, a to je moguće putem elektronskog oglasnika Javne nabavke Republike Hrvatske, isti tender se otvara 18. decembra u Hrvatskim cestama u Zagrebu," kaže Pejić.

Pejić objašnjava da se izvođačima mora odgovoriti na sva pitanja i najsitnije nedoumice, zbog transparentnosti i vrijednosti projekta.

Ovih dana usijale su se linije između Ministarstva, Hrvatskih autocesta i "Autoputeva RS", kako bi zainteresovani izvođači blagovremeno dobili odgovore i inforamcije na do sada pristiglih više od 180 pitanja. I iz Hrvatskih Cesta su nam kratko odgovorili da će ponude biti otvorene 18. decembra. Po otvaranju ponuda, javnost će biti informisana o svim ponuđačima, a nekoliko narednih mjeseci biće potrebno da se provjeri pristigla dokumentacija. Ranije je najavljeno da bi radovi na mostu trebalo da krenu krajem proljeća.