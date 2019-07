Odata počast Srbima ubijenim u srebreničkim logorima

"Srpskim mučenicima zvjerski ubijenim" piše na ploči koju su, uz cvijeće i svijeće, članovi udruženja "Istočna alternativa" danas postavili kod stare policijske stanice u Srebrenici. Odali su poštu Srbima koje su muslimanske snage u proteklom ratu mučile i ubile u srebreničkim logorima.

"Udruženje "Istočna alternativa" će nastaviti sa ovim. Borićemo se za dokazivanje istine o stradanju Srba. Mi znamo da ovdje nije bio genocid, a da je bio zločin nad Srbima. I znamo da je bio zločin na obje strane, ali moramo natjerati i one koji su nas ubijali da priznaju da su to uradili", istakao je Vojin Pavlović, predsjednik udruženja "Istočna alternativa".

Slična ploča je na zgradu stare policijske stanica bila postavljena 18. juna. Zasmetala je Nedibu Smajiću, predsjedniku SO Srebrenica i Hamdiji Fejziću, zamjeniku načelnika opštine Srebrenica.

Oni su tražili da se ploča ukloni, što je i učinjeno dva dana kasnije. Predsjednik "Istočne alternative" je zbog toga ogorčen na načelnika opštine, Mladena Grujičića, jer je, kako kaže, dopustio skidanje ploče.

"On ako ne bude ostavio ovu ploču gdje treba, on je saučesnik u prikrivanju zločina. I želim jasno da poručim da se gospodin Grujičić ne krije iza republičke vlasti i da ne govori da ima podršku od njih da se zabranjuje obilježavanje stradanja Srba u Srebrenici", naglasio je Pavlović.

Mladen Grujičić nije štedio riječi da odgovori na optužbe. Ne zanimaju ga, kaže, optužbe čovjeka koji živi tako što skrnavi srpske žrtve.

"Čovjek nema nikakve veze sa Srebrenicom, sa srpskim žrtvama u Srebrenici. Jednostavno, po nalogu nečijem dolazi da pravi probleme i da destabilizuje ovu situaciju. Uvijek bira te datume kada su emocije na vrhuncu i kada može da se izazove neki incident. On to, vjerovatno radi po nalogu nekoga, a ja imam informaciju da ide tako po opštinama i skuplja novac za te ploče, a naravno te ploče koštaju mnogo manje nego što on skupi i od tog novca živi. Ja smatram da srpske žrtve ne zaslužuju na takav način da im se postavljaju obilježja", rekao je Mladen Grujičić, načelnik Srebrenice.

Grujičić je dodao da Srebrenica ima dva udruženja, Organizaciju porodica poginulih i zarobljenih boraca i Boračku organizaciju, koja se, u dogovoru sa nadležnima, brine da se srpska stratišta i žrtve ne zaborave.