Od aprila mogući letovi iz Banjaluke za Moskvu

Već u aprilu, prvi avioni bi trebalo da polete iz Banjaluke za Moskvu - najavljuje Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske. Trninić kaže da ministarstvo i uprava banjalučkog aerodroma pregovaraju sa jednom privatnom ruskom aviokompanijom o uvođenju nove linije. Ako sve bude išlo po planu, iz Banjaluke će se za glavni grad Rusije letjeti tri puta sedmično.

"Ti pregovori su podosta odmakli i imamo već određene prijedloge i nacrte ugovora, pa se nadam da će to biti uskoro završeno. Tako da postoji vjerovatnoća da krenemo i sa letovima prema Moskvi, tri puta sedmično. Vidjećemo koliko će se to pokazati dobro, nadamo se da hoće, kao ovo do sada," rekao je Trninić.

Ne odustajemo ni od drugih planova za aerodrom, a to su modernizacija opreme i razvoj kargo saobraćaja, kaže Trninić. Direktor aerodroma u Banjaluci, Duško Kovačević, ništa nije želio da komentariše, jer su, kaže, pregovori još u osjetljivoj fazi. Banjalučani sa kojima smo razgovarali - jedva čekaju na još jedan let iz Mahovljana.

"Čini mi se super, bilo bi bolje da uvedu još više letova. [Da li ste vi zainteresovani?] Kako da ne, obožavam da putujem, zainteresovana sam, i bilo bi super da ima iz Mahovljana što više letova."

"Dobro gledam, sve je to super. Ako narod može putovati, ko ima pare, neka putuje."

"Pa, nešto što je dobro. Nešto novo za nas je dobro," komentari su Banjalučana.

Dok se čekaju letovi za Moskvu, letovi "Rajanera" iz Banjaluke za Berlin kreću u martu. Prošlogodišnji dogovori sa tur operaterima su bili izuzetno uspješni, pa je moguće da ove godine, osim Antalije, bude uveden i let za Solun.

Letovi iz Banjaluke za Stokholm, Brisel i Memingen su bili pun pogodak. Većina karata je rasprodata za skoro svaki let, a iz banjalučkog aerodroma je ranije najavljivano da će "Rajaner" uskoro uspostaviti let za Beč.