Obustave saobraćaja na više dionica

Zbog posjete ministra spoljnih poslova Ruske Federacije Sergeja Lavrova danas će u Republici Srpskoj biti obustavljen saobraćaj na više dionica, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Saobraćaj će biti potpuno obustavljen za sve kategorije vozila od 12.00 do 15.00 časova na dionici regionalnog puta MEL Kula-MEL Vrace, magistralnom putu M-18, Ulici vojvode Radomira Putnika, Ulici Vuka Karadžića od lukavičkog raskršća do Toplika, prilikom dolaska i povratka eskorta sa štićenim ličnostima.

Od 14.00 do 16.00 časova i od 18.00 do 19.30 časova saobraćaj će biti obustavljen na dionici Aerodrom "Banjaluka" Mahovljani-Aleksandrovac-auto-put E661-naplatne kućice Jakupovci-Klašnice, kao i ulicama na području grada Banjaluka, Krajiških brigada, Ranka Šipke, Vuka Karadžića, Aleji Svetog Save, Gundulićevoj, Olimpijskih pobjednika, kralja Petra Prvog Karađorđevića i parkingu Administrativnog centra Vlade Republike Srpske.

Zbog posjete ruskog ministra biće zabranjen saobraćaj za sva motrona vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od 10.00 do 16.00 časova na području opština Istočno Novo Sarajevo i Istočna Ilidža, te od 13.00 do 21.00 čas na području Banjaluke i Laktaša.

U Republici Srpskoj magle ima u kotlinama i druž riječnih tokova, kao i preko prevoja, a jutros je posebno izražena na području Prijedora gdje je vidljivost smanjena na oko 20 metara.

Do 23. septembra na dionici magistralnog puta Karanovac-Crna Rijeka, lokalitet kanjona Tijesno, od 11.00 do 11.45 časova saobraćaj će biti potpuno obustavljen radi nesmetanog održavanja penjačkog "Dril end čil festivala" i preusmjeren na putni pravac Banjaluka-Čađavica-Mrkonjić Grad.

Na dionici magistralnog puta Klašnice-Prnjavor, u mjestu Hrvaćani, zbog izgradnje auto-puta, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na privremenu zaobilaznicu u neposrednoj blizini.

Na dionici auto-puta Banjaluka-Prnjavor, lokalitet petlja Mahovljani jedan, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja, zbog postavljanja sistema za naplatu putarine.

Na dionici magistralnog puta Klašnice jedan-Prnjavor, u mjestu Drugovići, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja, radi uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Doboj.

Zbog uklanjanja naplatnih kućica na dionici magistralnog puta Klašnice dva-Šargovac izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja.

Zbog sanacije klizišta usporeno se saobraća na dionici magistralnog puta Karanovac-Crna Rijeka, a s obzirom na to da je riječ o veoma frekventnom putnom pravcu dolazi do kratkotrajnih zastoja.

Na magistralnom putu Sarajevo-Foča, na lokalitetu Sijeračke stijene, zbog većeg odrona, saobraćaj se i dalje odvija usporeno, po privremeno urađenom proširenju pored puta koje je prohodno za sva vozila.

Saobraćaj za sva vozila obustavljen je na magistralnom putu Bijeljina-Glavičice /ulice 27. marta i Srpske vojske/, zbog izgradnje kanalizacione mreže.

U Banjaluci će sutra od 10.00 do 18.00 časova i u nedjelju od 10.00 do 16.00 časova zbog održavanja međunarodne brdske auto-trke biti obustavljen saobraćaj na dijelu lokalnog puta Banjaluka-Slatina, od Slatinske ulice kod skretanja za Rehabilitacioni centar "Dr Miroslav Zotović" do skretanja za Krčmarice.

Povodom Svjetskog dana bez automobila sutra će od 13.00 do 14.00 časova biti obustavljen saobraćaj za sva vozila na dionici magistralog puta Banjaluka-/pijaca/-Banjaluka /Rebrovac/ i biće preusmjeren na alternativne putne pravce.

U Banjaluci će do 23. septembra od 8.00 do 20.00 časova svakodnevno biti obustavljan saobraćaj u Ulici Petra Velikog do raskrsnice sa Sarajevskom ulicom, zbog sanacije Ulice Petra Velikog, u naselju Česma.

Do 2. novembra radnim danima od 8.00 do 16.00 časova, zbog deminerskih radova, biće polučasovnih obustava saobraćaja na magistralnom putu Foča-Gacko, u mjestu NP Sutjeska-Priboj, opština Foča.

Zbog deminerskih radova na putnom pravcu Brod-Odžak, deminerska radilišta Klakari Donji devet i 13, od 8.00 do 18.00 časova radnim danima saobraćaj se odvija na način 30 minuta obustave i 15 minuta propuštanja vozila.

Na magistralnom putu Novi Travnik-Bugojno, zbog rekonstrukcije mosta preko rijeke Vrbas, saobraćaj teretnih vozila preusmjeren je na magistralni put preko Travnika i Donjeg Vakufa, dok putnička vozila saobraćaju obilaznicom u neposrednoj blizini.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Zbog radova u Hrvatskoj, obustavljen je saobraćaj na graničnom prelazu Novi Grad-Dvor.

Zbog asfaltiranja u Crnoj Gori i najavljenih obustava saobraćaja, do 22. septembra od 9.00 do 13.00 časova ne preporučuje se korišćenje graničnog prelaza Deleuša.