Obustava saobraćaja zbog uklanjanja avio-bombe u Novom Gradu 

Na dionicama magistralnih puteva u Novom Gradu jutros je snazi obustava saobraćaja zbog uklanjanja avio-bombe iz rijeke Sane na lokaciji Željeznički most u naselju Urije.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske navode da će obustava saobraćaja trajati do 8.30 časova i to na dionici magistralnog put Novi Grad-Prijedor, od mosta na rijeci Sani u Novom Gradu do ukrštanja Ulice Banjalučke sa Ulicom Partizanski put, zatim od ukrštanja sa magistralnim putem prema graničnom prelazu do mosta na Sani, te na putu prema Kostajnica, od mosta na rijeci Sani do pružnog prelaza u Ulici Kulska obala.

Iz Štaba za vanredne situacije opštine Novi Grad ranije su apelovali da građani sarađuju sa nadležnim službama zaštite i spasavanja pridržavajući se njihovih uputstava.

Početak i završetak neutralizacije avio-bombe "MC 500 LB" zaostale iz rata biće označen sirenom za uzbunjivanje i preko sredstava informisanja.