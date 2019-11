Obustava saobraćaja kroz Bileću

Saobraćaj na magistralnom putu koji prolazi kroz opštinu Bileća danas će biti obustavljen zbog "Bilećkog međunarodnog polumaratona", a vozila će se preusmjeravati na alternativne putne pravce, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Obustava saobraćaja biće na snazi od 10.30 do 14.00 časova.

Vozila jutros saobraćaju po mjestimično mokrim i klizavima kolovozima, posebno na dionicama na jugu, a dodatan oprez zbog magle se savjetuje na dionicama u višim predjelima i uz riječne tokove. Opasnost od odrona povećana je na putevima koji prolaze kroz usjeke.

Režim vožnje izmijenjen je na putevima na kojima se izvode radovi i na tim lokacijama obavezno je poštivanje saobraćajne signalizacije.

U toku je rekonstrukcija mosta kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića u Zvorniku, zbog čega je izmijenjen režim odvijanja saobraćaja na magistralnom putu Karakaj dva-Drinjača. Predviđeno je da radovi traju do kraja godine.

Izmjene u odvijanju saobraćaja zbog radova su aktuelne na auto-putu Gradiška-Banjaluka na lokalitetu Mahovljanske petlje, zatim na magistralnim putnim pravcima Modriča jedan-Vukosavlje /Jakeš/-Podnovlje-Šešlije-Johovac-Rudanka-Doboj-Karuše /granica Republike Srpske i Federacije BiH/, Drinjača-Milići-Vlasenica, na području Prijedora, Kotor Varoš-Obodnik, Krupac-Bogatići u opštinama Istočna Ilidža i Trnovo.

Jednom trakom vozila saobraćaju na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka, Lopare /Mačkovac/-Čelić i Šekovići-Caparde, kao i lokalnim putevima Gornja i Donja Piskavica, u mjestu Strike, te Svodna-Brezici u opštini Novi Grad.

Zbog oštećenja nadvožnjaka kod NIS petrol pumpe u Trnu, saobraćaj se preko nadvožnjaka odvija jednom saobraćajnom trakom, dok teretna vozila ne saobraćaju.

U Federaciji BiH saobraćaj se na magistralnom putu Zenica-Nemila kroz tunel Vranduk odvija dvosmjerno od 5.00 do 21.00 čas, a od 21.00 do pola časa poslije ponoći naizmjeničnim propuštanjem vozila. Obustava saobraćaja kroz tunela na snazi je od pola časa poslije ponoći do 5.00 časova ujutro.

Za vrijeme obustave vozila ukupne mase do sedam i po tona koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad sedam i po tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj-Šićki Brod-Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Zbog sanacionih radova na magistralnom putu Kladanj-Olovo za saobraćaj je zatvoren tunel Karaula, a vozila idu preko starog prevoja Karaula.

Radovi su aktuelni i auto-putu Sarajevo sjever-Lepenica, kao i magistralnim putnim pravcima Kladanj-Stupari, Srebrenik-Orašje, Doljani-Metković i Lanište-Ključ.

Kada je riječ o graničnim prelazima, jutros nema zadržavanja. Iz bezbjednosnih razloga i dalje je na snazi obustava saobraćaja za teretna vozila i autobuse na graničnom prelazu Brčko-Gunja.

Iz AMS-a napominju vozače da je od 1. novembra u Srbiji obavezno posjedovanje zimske opreme, a u Republici Srpskoj, odnosno u BiH, od 15. novembra.