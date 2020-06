Obrađeni svi pristigli potpuni zahtjevi za isplatu najnižih plata za april

Poreska uprava Republike Srpske obradila je sve do sada pristigle potpune zahtjeve poreskih obveznika za april, kojima je usljed pandemije virusa korona bilo zabranjeno obavljanje djelatnosti ili su prestajali sa radom, a ukupno je obradila zahtjeve na iznos od oko 20 miliona KM za oko 27.000 radnika, rekao je direktor ove uprave Goran Maričić.

Maričić je naveo da su te podatke proslijedili Ministarstvu finansija Srpske koje vrši isplate, jer su sredstva za te namjene već obezbijeđena, dodavši da se Poreska uprava i dalje suočava sa značajnim brojem nepravilno popunjenih zahtjeva.

On je dodao da rok za predaju tih zahtjeva ističe 10. juna, te izrazio nadu da će zahtjeve podnijeti svi poslodavci koji ispunjavaju uslove, nakon čega će ih Poreska uprava u kratkom roku obraditi, kako bi najniže plate za april što prije bile na računima radnika koji nisu radili u tom mjesecu.

Maričić je naveo da službenici Poreske uprave već rade u dvije smjene i vikendom, a na raspolaganju su poreskim obveznicima koji imaju bilo kakve nedoumice o popunjavanju pomenutih zahtjeva.

"Poreska uprava utvrđuje da li se ti poreski obveznici nalaze na spiskovima koje dostavljaju nadležna ministarstva, odnosno da li im je bilo zabranjeno obavljanje djelatnosti i da li su prestajali s radom u aprilu. Na osnovu podataka iz mjesečne prijave poreza po odbitku i izjave sa zahtjevom, kao i pomenutih spiskova dostavljamo Ministarstvu finansija pojedinačno za svakog poreskog obveznika podatke o ukupnim platama nakon oporezivanja i ukupnim obavezama po osnovu poreza i doprinosa", rekao je Maričić za "Nezavisne novine".

Prema njegovim riječima, vrše se i provjere da li su zaposleni kod tih pravnih lica i preduzetnika u aprilu bili prijavljeni u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, a riječ je o pregledanju i obradi desetina hiljada dokumenata.

Maričić je odbacio pojedine tvrdnje koje su se mogle čuti u javnosti da kasni isplata minimalaca za april, da je administracija spora i troma, te da Vlada Srpske nema novca.

"Odgovorno tvrdim da to nije istina. Suština je u tome da mi te zahtjeve obrađujemo u roku od jednog do dva dana i svi koji ispunjavaju uslove šalju se Ministarstvu finansija Srpske koje ih prosljeđuje bankama na isplatu, za koju su sredstva obezbijeđena i rasploživa. Međutim, pristižu nam brojni neispravno ili nepotpuno popunjeni zahtjevi", naveo je on.

Na pitanje kako komentariše mali broj pristiglih zahtjeva poreskih obveznika kojima je bilo zabranjeno obavljanje djelatnosti ili su prestajali s radom u aprilu, Maričić je rekao da Poreska uprava u ovom poslu daje sve od sebe, da je organizovala i besplatan "vebinar" na kojem su u detalje pojasnili proceduru podnošenja zahtjeva koja je veoma jednostavna.

"Naši radnici su raspoloživi za svaku vrstu pomoći, a dio njih radi i prekovremeno i vikendom kako bi obradili što više zahtjeva poreskih obveznika, odnosno kako bi radnicima koji nisu radili u aprilu što prije bile isplaćene najniže plate i uplaćeni doprinosi za taj mjesec, a što im je omogućila Vlada Srpske svojim mjerama koje su jedinstvene u region", rekao je on.

Maričić je ponovo pozvao popreske obveznike koji ispunjavaju uslove iz Uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed pojave virusa korona, a koji se tiču isplate najniže plate i doprinosa za april 2020. godine, da podnesu zahtjev Poreskoj upravi.

Kada je riječ o zaprimanju zahtjeva za pomoć privrednicima za maj, Maričić je naglasio da je Poreska uprava Srpske početkom ove sedmice pozvala poreske obveznike koji obavljaju djelatnosti kojima je odlukom Štaba za vanredne situacije bilo zabranjeno obavljanje djelatnosti u maju da podnesu pisanu izjavu sa zahtjevom za uplatu poreza i doprinosa ili najniže plate u zavisnosti od dužine trajanja zabrane obavljanja djelatnosti u maju.