Oblačno sa kišom i pljuskovima

U Republici Srskoj i Federaciji BiH danas će biti oblačno i hladnije vrijeme sa kišom i pljuskovima, uz mjestimično obilnije padavine u zapadnim i sjevernim krajevima.

Tokom dana zadržaće se oblačno vrijeme sa kišom, u Hercegovini moguća i grmljavina, a u drugom dijelu dana kiša će postepeno slabiti i biće slabog do umjerenog intenziteta.

U višim planinama uz hladnije vrijeme očekuje se susnježica ili snijeg, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutro je oblačno sa kišom, intenzivnijom od centralnih predjela na sjever i sjeveroistok do Semberije.

Najviša dnevna temperatura od šest do 12, na planinama do četiri, a na jugu do 15 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura u 7.00 časova: Han Pijesak tri, Mrkonjić Grad i Sokolac četiri, Čemerno i Ribnik pet, Novi Grad, Bihać i Banjaluka sedam, Doboj, Livno i Bijeljina osam, Bileća, Bugojno i Sarajevo devet, Rudo i Zenica 10 i Trebinje 11, Mostar 12, te Tuzla 13 stepeni Celzijusovih.