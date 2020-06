Obilne padavine povećale nivo rijeka, na području Zvornika poplave

Obilne padavine povećale su nivo rijeka i bujičnih vodotoka, u nekim područjima su aktivirana klizišta, dok je najteža situacija trenutno na području Zvornika. Rijeka Sapna se izlila iz korita i poplavila je desetak domaćinstava u naseljima Donji Grbavci i Cer, a vodena bujica obustavila je i saobraćaj.

- Sad kad ona naiđe krene preko asfalta i poplavi sve tamo i ovamo i u kuće ulazi.

- Ovo je strašno, ne može biti gore. Radim kao crv, starac sam, ali odnese mi sve.

- U kuću mi je već počela da ulazi, ali srećom zvao sam Civilnu zaštitu i došli su, donijeli mi pumpu i počeo sam vodu izvlačiti. Sad je tako, malo umanjuje, kažu građani.

Situacija jeste zabrinjavajuća, ali najviše tješi činjenica da velika rijeka Drina bilježi samo mali rast i da je situacija trenutno pod kontrolom.

"Ona je na niskom nivou što veoma pomaže našoj situaciji, tako da rijeka Sapna i Hoča imaju nesmetan protok u rijeku Drinu. Trenutno pokušavamo da probijemo čepove na kanalskoj mreži i da ubrzamo protok kako bi se rasteretio dolazak vode", kaže Rajko Jurošević, rukovodilac Službe civilne zaštite grada Zvornik.

Grad Bijeljina je izdao upozorenje stanovništvu da zaštite materijalna dobra koja bi mogla biti poplavljena izlivanjem bujičnih potoka. Upozorenje se posebno odnosi na stanovnike uz vodotoke Lukavca, Gnjice, Stupnja, Јanje i Tavne.

"Ekipa Civilne zaštite je danas prije podne izvršila obilazak ovih područja uz bujičaste vodotokove i uglavnom svi su u porastu. Do 12 časova nije bilo izlivanja iz korita ovih rijeka na području Bijeljine, ali za očekivati je u popodnevnim i večernjim satima da će doći do njihovog izlivanja", kaže Drago Ristić, šef Odsjeka za Civilnu zaštitu Bijeljina.

Muku s bujičnim vodama muče i u Petrovu. Rijeka Spreča izlila se iz korita u blizini mosta na putu Sočkovac-Gračanica, a pod vodom su i poljoprivredni usjevi.

"Jezero Modrac se sprema za obilne padavine, pa oni ispuštaju i prazne korito jezera, pa se sve ispušta u Spreči i njen nivo se iz sata u sat podiže. Tako da nam to stvara veliki problem i sa rijekom Jadrinom koju Spreča neće moći da primi, pa će vjerovatno doći do povrata vode i do podizanja nivoa rijeke Jadrine", kaže Mladen Nikić, zamjenik načelnika opštine Petrovo.

I u Tuzlanskom kantonu kiša stvara probleme. Pojavila su se klizišta, rijeka Spreča poplavila je dvadesetak hektara poljoprivrednog zemljišta, a u Gračanici je proglašena redovna odbrana od poplava. Ništa bolja situacija ni u Brčko distriktu gdje je došlo do izlivanja čak tri rječice. Građane tješi podatak da se prestanak intenzivnih padavina očekuje sutra.