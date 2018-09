Obilježena godišnjica osnivanja Druge krajiške brigade

Drago mi je da moj sin, ali ni drugi borci nisu zaboravljeni, jer su svima poznate njihove zasluge u stvaranju Republike Srpske, kaže Božana Radulović. Njen sin Goran Radulović, zvani Bimbo, jedan od najpoznatijih boraca Druge Krajiške pješadijske brigade, poginuo je na derventskom ratištu prije 26 godina.

"Mislim da živimo, ali vjerujte, to nije život, to je životarenje. Ali sreća, od njega je ostala ćerka, pa imam i nju, i on ima svoju unuku, pa od njega imam i praunuku. A imam i još jednu kćerku, pa se tješim, misleći na ove druge roditelje kojima niko nije ostao," rekla je Radulovićeva.

Radulović je jedan od 228 boraca 2. Krajiške u čiju čast je izgrađen memorijalni centar u Rakovačkim Barama u Banjaluci. Preživjeli borci su prvo položili vijence kod spomenika general-pukovniku Momiru Taliću, kao i generalima Novici Simiću i Slavku Lisici. Nakon toga su se okupili tamo gdje su prije 27 godina i mobilisani.

"Mi danas izražavamo svoj ponos što smo svi zajedno, dostojanstveno i časno odali pomen za naših 228 poginulih i šest nestalih boraca. Boli nas ovih šest nestalih boraca. Uz sve napore, 23 godine nakon otadžbinskog rata mi još ne znamo njihovu sudbinu," rekao je Vladimir Ševarika, predsjednik Organizacionog odbora za obilježavanje 27. godišnjice formiranja Druge krajiške brigade.

Milenko Savanović, ministar rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske, ističe da Vlada radi sve što može da olakša svakodnevni život preživjelim borcima i porodicama poginulih. Kaže, bar toliko smo im dužni.

"Danas smo ovdje da se poklonimo sjenima onih najboljih među nama, koji su bili svjesni šta znači sloboda, šta znači odbrana svoga prostora, svojih porodica, svoje vjere, svoje države. Svjesni su bili da moraju dati život za to," kaže Savanović.

Prvi čovjek Boračke organizacije Srpske smatra da bi država trebala obratiti veću pažnju na borce i njihove porodice. Iz istorijske uloge ove brigade, kaže Milomir Savčić, trebala bi da slijedi i srazmjerna briga države za njene članove.

"Nažalost, položaj boraca nije onakav kakav bi trebalo da i kakav bi morao da bude. Tu mislim prije svega mislim na prioritet u rješavanju problema," rekao je Savčić, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske.

Godišnjica osnivanja brigade je počela dočekom ratne zastave, svečanim postrojavanjem i smotrom preživjelih boraca - a završila polaganjem vijenaca. Druga krajiška brigada je između ostalog, učestvovala i u obezbjeđenju Koridora života.