200 autobusa stiglo je jutros u Potočare na 24. godišnjiicu stradanja Bošnjaka u Srebrenici.

Posjeta ove godine nije bila ni blizu brojna kao prethodnih. U Potočare su poranile porodice i prijatelji stradalih. Selmir Suljić je došao da sahrani oca, a Hifa Smajić zeta.

"Nakon toliko godina da se sahrani da se zna makar jedna kost gdje je", kaže Hifa.

Prije sahrane i polaganja vijenaca, u nekadašnjoj fabrici akumulatora u Potočarima, održana je komemoracija. Od stranih zvaničnika došli su samo ambasadori i drugi diplomatski predstavnici. Predsjednika i premijera evropskih ili drugih zemalja, nije bilo. U Potočare je došao američki ambasador Erik Nelson, koji je učestovao i u trodnevnom maršu mira. Na obilježavanje 24. godišnjice stigao je i visoki predstavnik Valentin Incko.

"Najbolje da od tih činjenica polazimo i da se vratimo budućnosti, a naravno prošlost ne smijemo zaboraviti", kaže Incko.

"SAD su uz porodice žrtava uz žrtve, i sve one koji rade na pomirenju", rekao je Nelson.

Bošnjački zvaničnici nisu mnogo govorili o sjećanju na žrtve. Priliku su više koristili za napad na Republiku Srpsku i Srbiju. I dalje će, kaže bošnjački član Predsjedništva, insistirati na donošenju zakona o negiranju genocida.

"Mi koji poštujemo presude međunarodnih i domaćih sudova ćemo to i nastaviti i insistiraćemo da to u buduće čine i oni koji ih nepoštuju. Ali ćemo nastaviti da se borimo da taj zakon dobijemo, jer ja mislim da je to jedino moguće rješenje imati zakon", kaže Džaferović.

Za bezbjednost je bila zadužena policija Srpske, koja je pokazala da je dorasla zadatku. Incidenata nije bilo.

Prethodnih godina su u Potočarima mogli da se vide i štandovi na kojima se prodaju suveniri, roštilj, nakit, torbice. Ove godine ne.