Obilježavamo Usjekovanje svetog Jovana Krstitelja, kada je pogubljen najveći među ljudima

Srpska pravoslavna crkva i vijernici danas slave sjećanje na Usjekovanje glave Svetog Jovana, ili praznik u narodu poznatiji kao jesenji Sveti Jovan.

U vrijeme Svetog Jovana Preteče Galilejom je vladao Irod Antipa, sin starog Iroda koji je, kada je čuo od mudraca da će se roditi Hristos, car nad carevima, naredio da se ubije 14.000 dječaka, beba i djece do 2 godine.

Irod Antipa otjerao je svoju zakonitu ženu i sebi za ljubavnicu uzeo svoju snaju Irodijadu, ženu svoga brata Filipa, koji je tada još bio živ.

Protiv ovog bezakonja ustao je Jovan Кrstitelj i silno grdio Iroda. Irod ga je zbog te kritike bacio u tamnicu, ali se plašio da ga pogubi, jer je narod volio Jovana i silno ga poštovao. Irodijada, koja je željela Jovanovu smrt, nagovorila je svoju kćerku Salomu, da prilikom jednog pira u palati plesom i igrom zavede svog strica. Saloma je igrala, a njena ljepota zanijela je već pijanog i pokvarenog Irodan. On joj je obećao da će joj dati šta god želi, pa makar to bilo i pola carstva.

Nagovorena od majke, Saloma je tražila glavu Jovana Krstitelja. Irod je tako i naredio. Jovana su posjekli u tamnici i njegovu glavu donijeli na tanjiru.

Učenici Jovanovi noću su uzeli tijelo svoga učitelja i časno ga sahranili, ali je Irodijada izbola iglom jezik Jovanov, a glavu zakopala na neko nečisto mjesto.

Svi vinovnici ovog zločina završili su strašno - Saloma je poginula na rijeci Suli, dok su Irod i Irodijada svrgnuti sa prestola i proveli život u bijedi i poniženju.

SVETAC KOJI NAJBRŽE POMAŽE

Sveti Jovan je posljednji prorok Starog i prvo prorok Novog zavijeta. Preteča i Krstitelj Gospodnji u pravoslavnoj crkvi zauzima posebno mjesto. On je najveći rođeni od žene na zemlji. Srpska crkva ga u toku godine slavi nekoliko puta - njegovo začenje, rođenje, Sabor svetog Jovana Krstitelja na drugi dan Bogojavljenja, zatim Usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja, kao i prvo, drugo i treće obretanje glave.

Čitavim svojim životom Jovan Krstitelj je svjedočio za Gospoda, bio je njegov prorok i onaj koji mu je prethodio. Njemu je pripala čast da u Jordanu krsti Hrista.

Ava Justin Ćelijski govorio je da je zato Usjekovanje drugi Veliki petak, jer su na pravi Veliki petak ljudi pogubili Boga, a na ovaj drugi su pogubili najvećeg čovjeka.

U srpskom narodu se vjeruje da je sveti Jovan Krstitelj svetac koji najbrže pomaže, odnosno onaj koji je toliko bogougodan da njegove molitve za ljude Gospod najbrže uslišuje.

Pravoslavni hrišćani danas svejedno poste jer je srijeda, a izgovaraju ove riječi:

Krstitelju Hristov, propovedniče pokajanja, ne prezri mene pokajnika, nego, udružen sa nebeskim Vojnicima, moli se Gospodu za mene nedostojnog, utučenog, nemoćnog i tužnog, zapalog u mnoge nevolje, izmučenog burnim mislima uma mog, jer sam ja pećina zlih dijela, te nema kraja mojoj grjehovnoj navici.

Um je moj prikovan za zemaljske stvari. Šta ću učiniti? Ne znam. I kome da pribjegnem, da spasena bude duša moja? Samo tebi, sveti Jovane, koji si imenjak blagodati, jer znam da si poslije Bogorodice najveći između rođenih od žena, jer si se udostojio da dodirneš glavu Cara Hrista, Jagnjeta Božjeg koje uzima greh sveta.

Moli Njega za moju grešnu dušu, da bar od sada, u jedanaesti čas, ponesem blagi teret, i primim platu sa posljednjima. O, Krstitelju Hristov, česni Pretečo, posljednji proroče, prvi mučeniče, postnika i pustinjaka nastavniče, učitelju čistote, i prisni druže Hristov, tebe molim, tebi pribjegavam, ne odreci mi tvoju pomoć, nego me podigni palog mnogim gresima, obnovi mi dušu pokajanjem kao drugim krštenjem, jer si začetnik i jednog i drugog: krštenjem spirajući praroditeljski greh, a pokajanjem očišćujući svako rđavo djelo: očisti me oskrnavljenog grijesima, i uvedi me tamo gdje ništa nečisto ne ulazi, u Carstvo Nebesko. Amin!