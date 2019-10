Novitović potvrdio pisanja ATV-a: Mektić nije želio da zahtjev RUCZ proslijedi OS

Po pozivu Civilne zaštite Republike Srpske, dva helikoptera Helikopterskog servisa Republike Srpske stavljena su na raspolaganje. Od ranih jutarnjih sati, helikopteri zahvataju vodu sa Ravne planine i ispuštaju na žarišta Romanije.

“Od ranih jutarnjih časova smo krenuli sa gašenjem požara, do sada smo izbacili nekih deset tona, deset naleta je bilo i ono što mi možemo da primjetimo na terenu stanje je daleko bolje nego što je bilo jutros, radi se o nepristupačnom terenu, gdje ljudi zemaljskim putem ne mogu da dođu, tako da je ovo prilika da pokažemo sve ono što smo pričali prethodnih godina", kaže Boban Kusturić, direktor Helikopterskog servisa Republike Srpske.

Republička Uprava civilne zaštite, preko Operativno-komunikacinog centra Ministarstva bezbjednosti BiH zatražila je djelovanje helikoptera Oružanih snaga BiH kojem bi trebalo samo par minuta leta do požarišta, ali odobrenja od ministra bezbjednosti u tehničkom mandatu Dragana Mektića nije bilo.

Tek nakon nekoliko pokušaja, helikopter, poslijepodne odobrio je general Senad Mašović. Prema informacijama zaposlenih u Ministarstvu bezbjednosti Mektić nije želio zahtjev RUCZ da proslijedi Oružanim snagama, iako to procedure nalažu. Sve je ovo za ATV potvrdio v. d. direktora Civilne zaštite RS Milan Novitović.

“Ako hoćete da budem ciničan, zahvaljujem se gospodinu Mektiću što nije naš zahtjev proslijedio Oružanim snagama, a zahvaljujem se Oružanim snagama koji su i bez njegovog potpisa, juče angažovali helikopter. Ono što se potvrdilo da Republika Srpska samo može da se osloni na snage Republike Srpske i tako da je Helikopterski servis od jutros, od šest sati u punoj pripravnosti sprovodi aktivnosti od onog prvog izviđanja, do prvih šest naleta gdje je požar stavljen pod kontrolom", kaže Novitović.

Dragan Mektić, u svom maniru, komentarisao je na društvenim mrežama vijest da upravo on nije odobrio da helikopteri Oružanih snaga BiH gase požar na Romaniji.

Odgovor mu je odmah uslijedio od pratilaca.

Katastrofa širih razmjera je izbjegnuta, jer na sreću u Republici Srpskoj sve funcioniše od lokalnog do republičkog nivoa kažu u paljanskoj upravi. Zahvalni su Helikopterskom servisu Republike Srpske, Civilnoj zaštiti, ali i paljanskim vatrogascima i radnicima ŠG “Jahorina“ Pale koji su noseći vodu i do nekoliko kilometara, dokle je to bilo moguće, spriječili da se vatra ne proširi na sela u podnožju Romanije.

“Obzirom na materijalnu štetu i šumske resurse sa kojima opština Pale raspolaže, možemo reći da smo spriječili jednu katastrofu koja bi imala nesagledive posljedice", rekao je Boško Jugović, načelnik opštine Pale.

Helikopteri Srpske ispuštaju više od deset tona vode na sat. To je rekord koji nije dostižan ni najbolje opremljenim vatrogasnim jedinicama.

Iz Helikopterskog servisa Republike Srpske rekli su da će helikopteri na Romaniji biti sve dok se vatrena stihija u potpunosti ne ugasi.