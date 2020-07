Novi vodovod i otkup poljoprivrednih proizvoda prioritet u opštini Srbac

Izvoz u EU i zbrinjavanje animalnog otpada bile su glavne teme sastanka rukovodstva firme "Perutnina Ptuj S" sa ministrima Borisom Pašalićem, Zorom Vidović i načelnikom opštine Srbac. Uprkos virusu korona i slabijoj potražnji - imaju 122 kooperanta, zapošljavali su i nove radnike, investiraju. Uskoro bi trebali dobiti i kvalitetnije vodosnabdijevanje.

"Mi smo se dogovorili da ćemo u Vladi naći rješenje i izfinansirati taj projekat, znači da ćemo taj vodovod napraviti novi, završiti. tako da ova fabrika više neće imati problema sa nestajanjem vode, ne samo fabrika nego i grad", kaže ministar finansija, Zora Vidović.

Novi vodovod je prioritet za Srbac i oko 3000 domaćinstava i privrednike ovog kraja, kaže načelnik Mlađan Dragosavljević. Za Perutninu S prioritet je izvoz u Evropu.

"Što se tiče izvoza u EU mi smo maltene ispunili uslove, to su bukvalno još nekakve sitnece proceduralne, tako da se nadamo do kraja avgusta mjeseca da će bukvalno, sve i jedna prepreka što administrativna, što tehničke prirode biti završena.Na taj način ćemo i do naimalnog otpada moći izvoziti u Hrvatsku gdje smo to radili prije ulaska Hrvatske u EU", kaže Velibor Popović, rukovodilac proizvodnje "Perutnina PTUJ S" Srbac.

U Srpcu su ministri obišli i zasade malina Dragiše Kneževića u selu Ilićani. Na povratku u Banja Luku, povrtlari iz srbačkog sela Kukulje ministrima i načelniku izjadali su svoje muke. Treba im ditributivni centar, jer se kažu 60 odsto domaćinstava bavi uzgojem povrća.

"Tražimo način kako da zajedno sa proizvođačima uz učešće loklane zajednice, podršku Vlade obezbjedimo jedan distributivni centar ili otkupni centar koji bi mogao da prikupi svu tu robu koja se ovdje proizvodi na ovom području, naravno i šire u Lijevče polju i da odgovarajući način stavi na tržište", kaže Boris Pašalić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

"Da nas podrži da gradimo tako nešto ovdje, neki centar da možemo da saberemo ovdje poljoprivredne proizvode, napravimo hladnjače.Ljudi kad to oberu, evo sad je loše stanje prodaje naših proizvoda na pijaci je sve od 0,10 do 0,30 feninga.Ljudi su primorani da prodaju, nemaju gdje da uskladište, da ostave to", kaže Radojica Vidović, povrtlar kukulje kod Srpca.

Pandemija korona virusa nam je pokazala šta znači imati domaću proizvodnju. Vlada RS će se pobrinuti i obezbjediti sredstva za otkup svih poljoprivrednih proizvoda u Srpskoj, poručila je Zora Vidović, ministar finansija.