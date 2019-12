Novi informacioni sistem uvodi red u "Šumama Srpske"

Nakon dvadeset godina Šume Srpske dobijaju novi infomacioni sistem koji će uvesti red u tom javnom preduzeću.

Nova baza podataka na telefonima i tabletima, zamijeniće sveske i papire, a svaka sječa drvnih sortimenata biće pod lupom. Ko je i kad planirao da posječe stablo, kada je posječeno, u kojoj kategoriji, kada i kako je stablo stiglo do stovarišta, ko i kada ga je zaprimio i kad je rađena inventrura stovarišta, znaće se za samo nekoliko klikova. Za ozbiljne projekte, kažu u Vladi Srpske, potrebno je i vrijeme, a procjene su da bi Informacioni sistem u Šumam trebalo da zaživi u naredne tri godine.

"Ovaj informacioni sistem će se realizovati u naredne tri godine. On će omogućiti sljedivost, dakle od same sječe stabla na njegovom panju, do njegove distribucije. Biće veoma lako kontrolisati proces proizvodnje i distribucije i biće pokušaji bilo kakvih zloupotreba svedeni na minimum", kaže ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić.

Procjene su da bi novi informacioni sistem mogao da uštedi milione maraka Šumama Srpske. Godišnje se, prema podacima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede bespravno posječe oko 20 hiljada kubnih metara šumskih sortimenata, što je, prema računici oko tri miliona maraka šete. Rukovodstvo Šuma, nakon što je Vlada uvela nove mjere kako bi se popravilo stanje u tom javnom preduzeću, ima pune ruke posla. Digitalni sisitem, kažu, olakšaće posao.

"Svako će imati zadužen svoj uređaj, to jeste mobilni aparat na kome se unose ti podaci, od mjerenja i svih ostalih podataka koji se na terenu dobijaju i koji s eunose. To trenutno nije tako, sada se više radi, hajde da kažem, ručno, da se unosi u razno razne knjige koje mi imamo. A to bi sve trebalo da se digitalizuje", rekao je Slaven Gojković, v.d. direktora JP Šume Srpske.

Digitalizacija zahtjeva i dodatne obuke zaposlenih, ali i ozbiljnija ulaganja. Za informacioni sistem "Šuma Republike Srpske" osigurano je oko 17 miliona maraka, i to 5,5 miliona iz Partner fonda i 12 miliona odlukom Vlade Republike Srpske. Uložen novac, kažu stručnjaci, brzo bi se mogao isplatiti.

"Ne treba danas trošiti mnogo riječi i objašnjavati zašto je to potrebno pošto živimo u digitalnoj eri i eri informacionih tehnologija gdje je savremeno poslovanje praktino nemoguće zamisliti u jednoj ozbiljnoj kompaniji, bez postojanja informacionog sistema. Naravno da bi taj informacioni sistem bio isplativ jer je pokazao svu svoju efikasnost i potrebu", kaže Rade Šegrt, iz Udruženja ekonomista Srpske "SWOT".

U toku je nabavka Integralnog informacionog sistema za bolju kontrolu Šuma Srpske. Između ostalog, sistem će omogućiti i evidenciju aktivnosti za zaštitu šuma, kako od insekata i biljnih bolesti, požara, pa sve do zaštite divljači i lovnih objekata.