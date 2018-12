Nova zakonska rješenja štite porodilje

Nova zakonska rješenja za poslodavce koje je nedavno najavio mandatar za sastav nove vlade RS, Radovan Višković, kada su u pitanju porodilje pun su pogodak, kažu iz Udruženja unije poslodaca Republike Srpske. Vlada će novim mjerama rasteretiti poslodavce, tako što će im u idućoj godini vratiti 50 odsto uplaćenih poreza i doprinosa za porodilje. Poslodavci će u 2020. biti potpuno rasterećeni, jer će se cijela bruto plata za porodilje plaćati iz budžeta RS.

"To sa onih 405 maraka koje je vlada odvojila za nezaposlene trudnice, u principu predstavlja rješenje problema, kako za trudnice tako i za poslodavce. Jer je to bilo jedno od težih pitanja prethodnih godina koje nismo uspjeli riješiti. Tako da možemo reći, da ovim rješenjem, odnosno onim iz iduće godine možemo smatrati taj problem riješen," rekao je Saša Trivić iz Unije poslodavaca RS.

Iz Unije udruženja poslodavaca poručuju da će se ovakvim potezom Vlade spriječiti i zloputrebe poslodavaca. Ni buduće majke više neće morati da strahuju od otkaza, kažu iz Udruženja četiri plus.

"Pa svakako, to je lijepa vijest, pohvaljujuća i stvara neku sigurnost kod majki koje trebaju da rode ili planiraju porodice. Da će imati siguran posao, da neće ostati bez posla ako zatrudne. Tako da je to baš jedna pozitivna stvar koja se desila," rekao je Jovan Radovanović iz Udruženja porodica "Četiri plus".

Majke koje se odluče na treće dijete, godinu i po dana imaju zagarantovana primanja. To je samo jedna u nizu pronatalitenih mjera Vlade RS, kaže predsjednica RS Željka Cvijanović.

"Takođe mnogo godina unazad mi smo uveli još jednu mjeru, a ona znači podršku za rađanje trećeg i četvrtog djeteta. Uveli smo isto tako i mjeru, to je oprema za novorođenčad i mnogo godina se to primjenjuje. Takođe, u jednom,periodu je postojao program izgradnje stambenih objekata, kuća za višečlane porodice. I tada smo izgradili 93 ili 96 kuća širom Republike Srpske," rekla je Cvijanovićeva.

Vlada RS je još prošle godine u Zakon o dječijoj zaštiti uvrstila i naknadu za nezaposlene porodilje od 405 maraka. Nakon toga je potpisan i memorandum o zajedničkim politikama Vlade i Unije udruženja psolodavaca, gdje su, kad je riječ o porodiljama, dogovorene i olakšice za poslodavce.