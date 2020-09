Nova ulaganja Vlade Srpske u Bijeljini

Pripreme za početak izgradnje autoputa Beograd - Banjaluka teku planiranom dinamikom. Ugovori, parcelacija i eksproprijacija su završeni, a nakon projektovanja i građevinske dozvole ulazi se u realizaciju, poručeno je na današnjem sastanku ministara Srebrenke Golić i Đorđa Popovića sa gradonačelnikom Bijeljine.

Govorilo se i o izgradnji saobraćajnice koja će povezati novu autobusku stanicu sa ulazom i izlazom iz grada u pravcu Rače, a za koju je Vlada Srpske poklonila zemljište.

"Dobili smo još 6,3 hektara zemljišta, a to je stara pruga, od stare Željezničke stanice gdje se sad Autobuska, pa do zaobilaznice i mi tu pravimo novu modernu ulicu kao što je danas prezentovano. Ulica je gotovo 2 kilometra, jedan novi veliki kružni tok će biti ispred zgrade fakulteta a ulica podrazumijeva i pješačku stazu i biciklističku stazu i čak 4 drvoreda", kaže Mićo Mićić, gradonačelnik Bijeljine.

"Naročito je značajno što će na tom potezu biti izgrađena moderna saobraćajnica, buduća aleja, ponos grada Bijeljine. Ono što želim zaista iskreno da naglasim da Bijeljina postaje u pogledu urbanističkih i saobraćajnih rješenja Evropski grad i to je ono što je veoma važno", kaže Đorđe Popović, ministar saobraćaja i veza u Vladi RS.

Projektom energetske efikasnosti biće obuhvaćena dva objekta u Bijeljini kaže Srebrenka Golić. Do kraja septembra počinju radovi na zgradi Urbanizma, a nakon toga adaptacija će biti izvršena i na objektu Osnovne škole Knez Ivo od Semberije.

"Do kraja mjeseca nadam se da će početi radovi na zgradi Urbanizma. To je objekat pod zaštitom i koji traži određene saglasnosti institucija koje se bave zaštitom kulturno istorijskog i prirodnog naslijeđa gdje se moraju sve stvari ispoštovati i prilagoditi se tome, što smo i učinili i nadam se do kraja mjeseca da izvođenje radova već počinje. Kada je u pitanju ova osnovna škola, to je isto projekat koji će koštati preko 400.000 KM", kaže Srebrenka Golić, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi RS.

Vlade Republike Srpske i Srbije ulažu u Bijeljini u brojne velike infrastrukturne projekte važne za dalji razvoj, od kojih su najvažniji izgradnja auto-puta i gasifikacija, što je projekat vrijedan 20 miliona KM u okviru kojeg je izgrađeno 320 kilometara primarne i sekundarne mrže. Kako je ranije dogovoreno, Vlada je prenijela na lokalnu zajednicu akcije preduzeća "AD Grad" koje ima velike mogućnosti razvoja, što omogućava i nastavak razvoja poslovnih zona koje znače i novo zapošljavanje, istakla je Golićeva.