Nova pravila za obuku budućih vozača: Teoretska nastava i prije punoljetstva

Kandidati za polaganje vozačkog ispita mlađi od 18 godina ubuduće će moći tri mjeseca prije punoljetstva da slušaju teoretsku nastavu o saobraćajnim propisima i prvoj pomoći, što će im, kako kažu u auto-školama, i te kako pomoći da prije dođu do dozvole.



To je propisano izmjenama Pravilnika o osposobljavanju za vozača motornih vozila u BiH, koji je objavljen u posljednjem broju "Službenog glasnika BiH", a čija primjena bi trebalo da počne 1. maja ove godine.

Kako je navedeno u ovom dokumentu, koji je donijelo Ministarstvo komunikacija i transporta BiH, kandidatima koji posjeduju vozačku dozvolu "B" kategorije za upravljanje motornim vozilom sa automatskim mjenjačem biće dovoljno deset časova dodatne obuke da bi stekli pravo na upravljanje vozilom "B" kategorije sa ručnim mjenjačem.

Jedna od novina je i da automobili za obuku ubuduće neće morati biti mlađi od 12 godina.

Član Savjeta za bezbjednost saobraćaja grada Banjaluka i vlasnik banjalučke auto-škole "Mir" Milenko Jaćimović istakao je za "Glas Srpske" da će, zahvaljujući izmjenama prema kojima će kandidati tri mjeseca prije 18. rođendana moći da pristupe osposobljavanju iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima i prve pomoći, budući vozači moći bolje da se organizuju.

"Kandidatima pripreme, koje do sada ne mogu pohađati prije punoljetstva, oduzimaju i po mjesec i po dana. Oni se na teoretskoj nastavi znaju zadržati do desetak dana, na računajući učenje i provjeru znanja, tako da se to oduži. Ubuduće će sve to moći da završe do punoljetstva, kada ostvaruju pravo na polaganje teorije i prelaze na časove vožnje", kazao je Jaćimović.

Prema njegovim riječima, ima i izmjena pravilnika sa kojima nije zadovoljan, a tiču se radnog odnosa zaposlenih u auto-školama.

"Prema novim pravilima, ako je jedan instruktor prijavljen na osam časova, drugi ne može biti na četiri. Tek treći i četvrti instruktor može biti prijavljen na četiri sata", kazao je Jaćimović, koji smatra da nije trebalo mijenjati odredbu o starosnoj granici vozila.

Vlasnik auto-škole "Svjetlosni znaci" iz Trebinja Dragan Butulija kaže da je sve što je doneseno u novom dokumentu u interesu kandidata i auto-škola, osim činjenice da vozila za obuku mogu biti starija od 12 godina.

"Mene da se pita, automobili za obuku ne bi trebalo da budu stariji od sedam godina. Međutim, ukidanje tog ograničenja ne bi trebalo da stvara probleme, jer konkurencija će izbaciti starije automobile iz auto-škola", kazao je Butulija.

Vlasnik auto-škole "Semafor" iz Dervente Drago Đukić kaže da će kandidati sada imati više vremena da se bolje pripreme za polaganje vozačkog ispita, jer svi jedva čekaju da napune 18. godina da mogu polagati i onda sve to rade pod pritiskom i na brzinu.

"Izmjenom pravila 2008. godine sve se zakomplikovalo. I prije su kandidati mlađi od 18 godina takođe mogli gotovo sve da pripreme za ispit, koji su polagali čim postanu punoljetni. To je bilo mnogo jednostavnije nego sada", kazao je Đukić.