Nova akcija "Ryanaira", popusti do 30 evra

"Rajaner", evropski avioprevoznik broj jedan, danas (26. novembra) je pokrenuo masivnu "Cyber ponedjeljak" prodaju, s do 30 evra popusta na povratne letove širom Evrope, za putovanja od januara do maja, a koja se moraju rezervisati do večeras u ponoć.



"Nema boljeg načina da se pobjedi ponedjeljak od proljetnog bijega. Povodom ovog "Cyber ponedjeljka" srezali smo cijene za do 30 evra popusta na povratne letove preko Evrope, za putovanja između januara i maja, a koja su dostupna za rezervaciju do večeras u ponoć. Ovo je posljednja prilika da se ugrabi putovanje povodom "Cyber sedmice" te se nevjerovatno niske cijene moraju rezervisati do večeras u ponoć, a korisnici bi se trebali ulogovati na Ryanair.com kako ih slučajno ne bi propustili", rekao je Robin Kieli iz kompanije "Rajaner".