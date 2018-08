Skuplje notarske naknade za ostavinske postupke

Građani će notarske usluge za ostavinske postupke u Republici Srpskoj uskoro plaćati oko 20 odsto više, jer je Ministarstvo pravde odobrilo da se notarske naknade za ostavinske postupke djelimično izjednače sa sudskim tarifama.

U Notarskoj komori kažu da bi tarife, ipak, trebalo u potpunosti izjednačiti, jer su prava notara i sudija izjednačena i u Zakonu o vanparničnom postupku. Izjednačene tarife primjenjuju se i u drugom entitetu, ali i regionu.

"Mi smo dobili obavezu da provodimo ostavinske postupke, zauzvrat moramo dobiti i pravo koje propisano sudskom tarifom. Ništa više ne tražimo, osim usaglašavanja sa sudskom tarifom. To nisu povećanja", kaže Slada Ivelić, predsjednik Notarske komore Republike Srpske.

Prema važećim propisima, ukoliko notar provodi ostavinski postpupak za imovinu od 50.000 maraka, dobiće naknadu od 50 maraka, dok sudija za isti postupak dobija 5000 maraka. Iz Ministarstva pravde poručuju da naknade moraju biti pristupačne novčanom stanju građana. Zbog toga, kažu, nije došlo do izjednačavanja, iako je Komora opravdala svoj rad.

"Došlo je do rasterećenja sudova i do bržeg rješavanja ostavinskih postupaka. Zaista, građani su zadovoljni načinom kako notari obavljaju te poslove. Tako da, vodilo se računa i o interesima i isplativosti obavljanja tih poslova kod notara i nije došlo do potpunog izjednačenja sa sudskom taksom, došlo je do djelimičnog uvećanja, otprilike 20 odsto", rekla je Jelena Vukadinović pomoćnik ministra pravde Republike Srpske.

Notari u Republici Srpskoj ostavinske postupke sprovode od prošle godine i to na zahtjev Evropske komisije. Građani mogu da biraju da li će ostavinske postupke prepustiti notarima ili sudijama.