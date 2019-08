"Nostalgija" stigla u Višegrad

Turistički voz "Nostalgija" stigao je danas na višegradsku željezničku stanicu sa Mokre Gore, a ova tura organizovana je povodom devet godina od početka rada obnovljene pruge.

Mašinovođa "Nostalgije" Radomir Milekić, koji svakodnevno vozi na Šarganskoj osmici, rekao je da je pruga od Mokre Gore do Višegrada duga 25 kilometara i da putnici tokom vožnje mogu da vide izuzetne prirodne ljepote.

"Vožnja traje oko dva časa, uz zadržavanja na graničnom prelazu. Ove godine smo nekoliko puta dolazili u Višegrad, a sljedeća vožnja biće u ponedjeljak, 5. septembra. Imaćemo oko 30 stranaca koji su najviše i zainteresovani za vanredne vožnje do Višegrada", naveo je Milekić.

Direktor višegradske Turističke organizacije Olivera Todorović rekla je da su današnji datum i manastir Dobrun povod da voz "Nostalgija" dođe u Višegrad kako bi putnici uživali u turističkoj vožnji dolinom rijeke Rzav.

"Ovo je i dodatni turistički sadržaj u Višegradu. Iako postoji veliko interesovanje, nažalost, nemamo redovne vožnje, pa se nadamo da će u narednom periodu brojni turisti iz Višegrada putovati do Mokre Gore, uz obavezno zaustavljanje u Dobrunu ili u Vardištu", navela je Todorovićeva.

Milan Nikolić iz Leskovca rekao je da mu je današnja vožnja oživjela sjećanje na neka prošla vremena.

Od 2004. do 2006. godine revitalizovana je pruga od Vardišta do Dobruna, a na današnji dan 2010. godine svečano je puštena u saobraćaj obnovljena pruga od Mokre Gore do Višegrada.