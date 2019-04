Noga divljeg vepra obješena o granu pored puta

U selu Puraći u blizini Prnjavora kraj puta slika kao iz horor filma. Noga divljeg vepra obješena je o granu.

Snijeg u aprilu nije jedina neuobičajena pojava za mještane Puraća. Za jeziv prizor kraj puta neki od njih prvi put čuju. Drugi kažu da su to uočili još prije nekoliko mjeseci.

Kuća Salka Halilića nalazi se preko puta. Salko nema predstavu ko bi to mogao da uradi. Već neko vrijeme gleda u obješenu nogu, ali se ne usuđuje da je skine.

"Ja sam naišo traktorom, stao sam i pogledao, ali ko je objesio, kakva je namjera, da nešto ne podvaljuje, ne znam. Pa zašto niste skinuli? Pa neću, bojim se da nije šta pometnuto, zakačeno, može biti i bomba," kaže Halilić.

Trofej, sigurno nije. U lovačkom savezu objašnjavaju da su kljove trofej u lovu na divlje svinje. Bilo kakvo iživljavanje nad životinjama, najoštrije osuđuju.

"Najmanji dio naših lovačkih aktivnosti je sam odstrel, međutim i kad dođe do njega, apel i lovačka etika je da se maksimalno pristupa na način da se oda počast divljači. Ako je u pitanju divlja svinja, trofej su konkretno kljove, a ni u kom slučaju bilo kakvi drugi dijelovi tijela," rekao je Savo Minić, predsjednik Lovačkog saveza Republike Srpske.

Etnolozi sa kojima smo razgovarali sumnjaju da riječ o narodnom običaju, jer za taj ritual nikada nisu čuli. Sociolozi čak ne žele to ni da komentarišu. Slika iz sela u blizini Prnjavora podsjeća na one iz Banata u Srbiji. Tamo je, prije nekoliko dana, na ulazu u selo, na znak kraj puta obješena mrtva ptica. Mediji iz Srbije pišu da je riječ o obredima određenih sekti. Krajem prošle godine su čak uhapšena dvojica mladića iz Obrenovca jer su snimali i preko Fejsbuk grupe prenosili ritual klanja psa. Puraćani se ipak nadaju da je sve samo neslana šala, ili jednostavno odraz nekulture, s obzirom na to šta se sve može naći pored naših puteva.