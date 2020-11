Nakon Austrije do novih terorističkih napada radikalnih islamista moglo bi doći već u narednih nekoliko mjeseci, a prve na “udaru” će se najvjerovatnije naći Francuska, Velika Britanija i Njemačka, upozorava njemački analitičar i ekspert za bezbjednost Irfan Peci ističući kako ni pojedine balkanske zemlje, a prije svega BiH i Srbija, možda neće biti pošteđene od strane islamskih ekstremista, koji se kriju i među migrantima.

- Trenutno najveću opasnost predstavljaju migracije, a koje se u posljednje vrijeme uglavnom odvijaju preko takozvane “balkanske rute”. Veliki broj migranata je “zaglavio” u BiH i ne može dalje. Frustrirani su što moraju ostati tu, što im se ne dozvoljava put ka zemljama Evropske unije. Zbog svih tih frustracija i nezadovoljstava sve češći su slučajevi “pucanja” i scene nasilja. Iz dana u dan ova lica su sve veća prijetnja za građane BiH pa i za samo muslimansko stanovništvo. Ukoliko se broj migranata nastavi povećavati, ali i broj incidenata, lokalno stanovništvo će vjerovatno pokušati da ih prisilno iseli. To bi bio početak spirale nasilja u BiH, a pogotovo što još nisu zakopane sve ratne sjekire iz posljednjeg građanskog rata. Imali bi vrlo opasnu situaciju. Naravno i Evropa je u problemu. Treba nešto da se uradi kako ne bi bilo prekasno - istakao je Peci u intervjuu za “Glas Srpske”.

GLAS: Koji je profil jednog teroriste “spavača” te kako ekstremisti vrše regrutaciju novih članova?

PECI: Postoje profesionalni “spavači” koji su pripadnici nekih od mnogobrojnih terorističkih grupa. Jedan dio njih je maskiran u izbjeglice. Ali, postoje i “spavači” poput Kujtima Fejzulaija, radikalnog islamiste. Što se tiče regrutacije, islamski misionari koriste liberalnu slobodu vjere i izražavanja kako bi širili radikalni islam. Pojavljuju se iza kulisa javnosti i pokušavaju da pridobiju mlade ljude za svoj cilj. To je, recimo, prva faza. Tek poslije slijedi regrutacija i radikalizacija. Taj proces sam i ja prošao. Takvi misionari i regruti aktivni su gdje god ima mladih muslimana. Klubovi borilačkih vještina postali su veoma popularna mjesta za to, budući da tamo ima dosta mladih iz nižih društvenih slojeva, a koji već pokazuju određeni stepen agresije i nasilja.

GLAS: Šta je krajnji cilj?

PECI: Krajnji cilj je uspostava kalifata i islamizacija čitavog svijeta. I to oni ne kriju. Terorom koji sprovode žele zastrašiti svoje vjerske “protivnike”, slomiti njihovu volju za otporom.

GLAS: Da li se promijenio njihov obrazac djelovanja?

PECI: Postali su fleksibilniji. Nakon što su shvatili da obavještajne službe sve efikasnije rade na sprečavanju većih napada, prešli su na drugačiji sistem djelovanja. Napravljene su male ćelije, koje funkcionišu nezavisno jedna od druge. Pripadnici tih ćelija sada se ograničavaju na manje i ograničene terorističke napade relativno jednostavnim sredstvima. Učinak je isti, a šanse za uspjeh mnogo veće.

GLAS: Koliko među njima ima i ljudi sa Balkana?

PECI: Bosanci nisu samo brojčano dominantni na balkanskoj islamističkoj sceni, već i šire. Oni imaju najviše islamističkih propovjednika i džamija, a ujedno su i radikalno najaktivniji. U Beču postoji i značajan broj ekstremista sa prostora Sandžaka, a posebno među “propovjednicima”. Tu bih prije svega izdvojio Nedžada Balkana i Mirsada Omerovića. Ipak, većinu tih ekstremista čine Bosanci koji u potpunosti dominiraju ovom, da je tako nazovem, scenom. Nedavno je u Austriji izvedena jedna velika akcija pod imenom “Luksor”, a u kojoj je učestvovalo 900 policajaca. Ovom prilikom je u džamijama i drugim vjerskim objektima Islamske zajednice pronađeno i zaplijenjeno više od 20 miliona evra. Na meti policije su bili pripadnici organizacije “Muslimanska braća”, a koja godinama unazad finansijski podržava terorističke organizacije širom svijeta, pa i sam “Hamas”. U ovoj priči značajnu ulogu imaju i državljani BiH i oni koji su porijeklom sa tih prostora. Tokom pomenute akcije pretresen je i Islamski kulturni centar u Gracu, ali i stan predsjedavajućeg ovog centra, Mahdija Mekića. Ono što je posebno interesantno i treba posebno naglasiti jeste da je ovaj centar posjećivala i aktuelna austrijska ministarka pravde Alma Zadić. Na to sam upozorio još u januaru ove godine. Ova moja upozorenja tada niko nije shvatao ozbiljno. Rekli su mi da pretjerujem. Nakon ove policijske akcije to se više ne može reći. Ali, Alma Zadić nije jedina. I neki drugi političari su imali kontakte s ovom džamijom i pomenutim vjerskim službenicima. Radikalni islamisti na ovaj način žele preko određenih ljudi iz vlasti, popraviti svoj imidž, dobiti jednu vrstu zaštite, ali doći i do određenog političkog uticaja.

GLAS: Nedavno ste objavili i istraživanje o jednom imamu porijeklom iz BiH, a koji je radio u austrijskoj vojsci.

PECI: Otkrio sam da je vojni imam austrijske vojske Abdulmedžid Sijamhodžić, a koji je porijeklom iz BiH, preko društvenih mreža propagirao džihad. Ali, bilo je i drugih problematičnih tačaka, poput njegovog bliskog kontakta s navodnim ratnim zločincem generalom Atifom Dudakovićem. Austrijska vojna obavještajna služba potvrdila je moju procjenu i očigledno istražila sve inkriminisane stvari u vezi s ovim imamom, tako da je ministar odbrane po hitnom postupku smijenio imama Sijamhodžića.

GLAS: Da li vas je iznenadilo porijeklo teroriste iz Beča?

PECI: Nije, jer u Beču ima relativno mnogo albanskih salafista, a poznato je da su oni posebno radikalni i nasilni. Albanci iz Makedonije su poznati po tome što su konzervativniji od onih sa Kosovu ili iz Albanije.

GLAS: Kako je Beč postao centar radikalnih islamista?

PECI: To se desilo još početkom 90-tih, a inicijalna kapisla je bio građanski rat na prostorima bivše Jugoslavije, kada su razni džihadisti pohrlili put BiH. Nakon toga, Beč je postao središte za mudžahedine i sve njihove pristalice. Mnogi od ovih radikalnih islamista spakovali su se i iz BiH otišli u Austriju, gdje su otvorili svoje centre i džamije te nastavili sa svojim “svetim ratom”. Austrijanci su sve to tolerisali. Najuticajniji bosanski salafistički propovjednik Muhamed Porča došao je u Beč upravo tih ratnih godina i vrlo brzo je izgradio snažnu radikalnu islamističku mrežu. Nju su većinom činili muslimani sa Balkana - Bosanci, Sandžaklije, Albanci i Goranci. Tek nakon posljednjeg napada u Beču, zatvorena je džamija “El-Tevhid” u kojoj je Porča službovao. Reklo bi se previše kasno. Međutim, osim salafista s Balkana, koji po mom mišljenju daju ton radikalnom islamizmu u Austriji, značajnu ulogu imaju i Čečeni. Tu je i dosta osuđivanih islamista iz arapskih zemalja, posebno iz Egipta. Austrijska velikodušnost i gostoprimstvo, vjerovatno su bili presudan faktor da ovaj grad postane evropski centar radikalnog islama. Međutim, ni u Njemačkoj situacija nije sjajna. Sve probleme koje ima Austrija, Njemačka ima u mnogo većoj mjeri. Njemačke vlasti su često i previše popustljive prema ovim licima i grupama zbog političke korektnosti i boraca za ljudska prava. Ljevičarska elita u dobroj mjeri određuje javno mnjenje, ali i mediji koji propagiraju takvu politiku. U Austriji je sada nešto drugačija situacija. Policija koja je pucala u teroristu službeno je pohvaljena, što u Njemačkoj ne bi bio slučaj.

GLAS: Da li na prostoru Balkana postoje kampovi za obuku džihadista te zbog čega Evropa to toleriše?

PECI: Takvi kampovi za obuku su nekada postojali, a vjerovatno ih i danas ima. Prisjetimo se grupe salafista, većinom iz Novog Pazara, koja je osnovala paravojni kamp za obuku u sandžačkim šumama. Srećom, oni su 2009. otkriveni i osuđeni na duge zatvorske kazne zbog planiranja terorističkog napada. Ta grupa je htjela da ubije muftiju Muamera Zukorlića. Takvi i slični kampovi postojali su i na različitim mjestima u BiH, recimo u Gornjoj Maoči. To što danas ne vidimo te kampove na poznatim mjestima, ne znači da ih nema. Oni su premješteni na druge lokacije. Razne radikalne islamističke i terorističke grupe stalno pozivaju na uspostavljanje takvih malih mobilnih kampova u kojima bi se teroristi pripremali za džihad. Balkan je vrlo pogodan za ovo, jer ima mnogo voljnih ljudi koji žele da krenu u “sveti rat”. Oružje i eksplozivi se lako nabavljaju, a i kampovi se relativno neprimjetno mogu sagraditi u zabačenim šumama i planinama BiH.

GLAS: Upozoravali ste i na veze pojedinih ljudi sa Kosova sa islamskim ekstremistima. Ko su oni?

PECI: Veliki broj džihadista Albanaca je napustio Kosovo i otišao da ratuje za Islamsku državu. Treba naglasiti da su oni možda najmanje podložni islamizaciji od svih muslimana sa Balkana, ali postoji jedan dio Albanaca koji je vrlo radikalan i opasan. Uostalom to se moglo vidjeti i na primjeru Kujtima Fejzulaija. Takvi napadi albanskih islamskih terorista mogu se dogoditi i u Beogradu.

GLAS: Pomenuli ste i migracije i opasnosti koje one sa sobom nose. Šta uraditi?

PECI: Većinu terorističkih napada u Evropi su posljednjih nekoliko godina izveli radikalni muslimani koji su u Evropu došli kao “izbjeglice”. Meni je odmah bilo jasno da će veliki broj novopridošlih migranata biti problematičan. Moja upozorenja su ignorisana pa sam čak optuživan za ksenofobiju, rasizam i islamofobiju. Nakon posljednjih napada otkriveno je kako su oni u Evropu došli “prerušeni” u migrante. Nažalost i danas postoje oni koji umanjuju ovaj problem, jer ne žele da priznaju svoje ranije greške i bezbjednosne propuste. Ne žele da vide da se širenje radikalnog islama ne može zaustaviti ako se ne riješi pitanje migracija. Čak i to, samo po sebi, možda neće biti dovoljno. Smatram kako bi većinu migranata trebalo deportovati, a pogotovo onih čiji je pravi identitet teško ili nemoguće utvrditi. Primjera radi, samo u Njemačkoj ima oko 250.000 azilanata koje bi trebalo odmah deportovati. Migranti koji nemaju šta da izgube, predstavljaju veliku opasnost. Anis Amri je izvršio teroristički napad na božićnom sajmu u Berlinu. Izbjeglica iz Afganistana je sjekirom izvršio napad u Vurcburgu, Sirijac samoubilački akt u Ansbahu, a Palestinac u Hamburgu. Lista je stvarno duga. I svi oni su bili migranti.

“Lovac na islamiste”

GLAS: Možete li nešto reći o sebi, pošto ima dosta oprečnih informacija o Vama?

PECI: Rođen sam u Novom Pazaru. U Njemačku sam se preselio sa porodicom 1991. Pod uticaj radikalne islamističke propagande pao sam još kao tinejdžer. Nakon što sam uvučen u tu priču, uglavnom sam se bavio propagandnim radom. Kada sam iz svega toga htio izaći, dobio sam ponudu od njemačke obavještajne službe da za njih tajno radim. Prihvatio sam i to je trajalo jedno vrijeme. Nakon što sam “provaljen”, morao sam se jedno vrijeme skloniti na sigurno. Iz te sigurnosti sam izašao prije šest godina, kada sam objavio svoju autobiografiju. Od tada savjetujem vlasti, političke stranke, ali i razne organizacije. Vodim i “Jutjub” kanal “Lovci na islamiste” na kom edukujem ljude o opasnostima radikalnog islama.