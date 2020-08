Nikad veća potražnja za preparatima za jačanje imuniteta u Srpskoj

Ne vlada velika potražnja samo za maskama i sredstvima za dezinfekciju, građani Republike Srpske u apotekama masovno kupuju i preparate za jačanje imuniteta. Prodaja vitaminskih suplemenata kao što su vitamini C, D i cink nikada nije bila veća, pričaju farmaceuti. Potražnja je ista od same pojave virusa korona u Srpskoj, odnosno od mjeseca marta, pa sve do danas.

"Najveća potražnja je za cinkom, vitaminom C, B kompleksom i vitaminom D. To je uglavnom preporuka od strane zdravstvenih radnika, a i pacijenti su već sami informisani šta da uzimaju za jačanje organizma u vrijeme epidemije korona virusa", kaže Draženka Babić, farmaceut. Nestašice nema, vitaminskih preparata ima u dovoljnim količinama. Iz apoteka govore da podjednako kupuju i mlađi i stariji građani. Od šumećih tableta, kapsula, pa do raznih napitaka, prava pomama vlada za preparatima za jačanje organizma. Farmaceuti kažu da ovakvu potražnju koja traje još od samog početka pojave virusa korona ne pamte. Medicinski radnici ipak upozoravaju da svako uzimanje vitaminskih preparata u prekomjernim dozama nije preporučljivo jer su mogući neželjeni efekti. Tada dolazi do različitih reakcija organizma koje često mogu zbuniti i pacijente i doktore. "Ne preporučujemo toliko suplemte u ambulantama, koliko nastojimo da nekako utičemo na pacijente da oni taj svoj stil života prilagode nekim zdravim navikama, odnosno da više uzimaju kroz hranu i sezonsko voće i povrće to što im treba da pojačanje imuniteta a što je preduslov za odbranu od virusa", kaže Vesna Kević, specijalista porodične medicine. Dok su jedni građani okrenuti vitaminskim suplementima, drugi vjeruju da je zdrava prehrana najbolja zaštita od svih virusa. Pogotovo oni koji žive na selu. - Koristim masku, perem ruke, održavam, higijenu, pridržavam se odstojanja i to je to. A da li možda koristite dodatne vitamine da zaštitite organizam? Da, obavezno primed 2 i uzimam med. - Ne, ne uzimam ništa, živim na selu, zdravo se hranim i to je to. - Paprike sam kupio ljute, ali i ostale vitamine koristim kao što su bijeli luk, limun i tako, kažu građani. Ukoliko ste izloženi svakodnevnom stresu, manjku sna i lošoj prehrani, vitaminski suplementi vam ne mogu mnogo pomoći, tvrde doktori. Zato je važno uvijek držati balans, distancu i postovati preporucene mjere.