Nikad bolja sezona i nikad više rupa do Jahorine

Jahorina je ove godine zabilježila rekordnu posjećenost a kada bi neko mogao da prebrboji koliko rupa ima na putu do olimpijske planine, vjerovatno bi, takođe, bio oboren rekord. Mnogi pitaju zašto je put toliko loš i zbog čega se kilometrima truckaju da bi stigli na skijališta. U Olimpijskom centru kažu da ta pitanja godinama slušaju i da, isto toliko, i oni pitaju nadležne kada će rekonstrukcija.

“Put, tzv. Bare se nalazi već pet godina u budžetu Puteva Republike Srpske, odobrila ga je Vlada, svake godine dobijamo obećanja da će biti raspisan tender, tender se ne raspisuje. Tender za spajanje tri kilometra puta, jedan je raspisan, drugi je propao i sad ponovo čekamo”, kaže Nedeljko Elek, predsjednik nadzornog odbora OC “Jahorina”

Rekonstukcija puta od Jasika do Jahorine očekivala se prošle godine. Iz Puteva Republike Srpske, za ATV, kažu da bi, do kraja maja, mašine trebalo da krenu sa presvlačenjem asfalta od Trebevića do Jahorine.

“Javno preduzeće iz vlastitih sredstava i dio grant sredstava finasira izgradnju puta Jasik -Trijangle i ta vrijednost je 3 miliona KM, odnosno tri miliona i nešto. U toku je evaluacija pristiglih ponuda i ja se nadam da ćemo u radove krenuti do kraja maja”, kaže Nenad Nešić, v.d. direktor Puteva Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske odavno je obezbijedila novac za radove. Premijer Radovan Višković je, boraveći nedavno na Jahorini, rekao da putna infrastuktura mora da prati razvoj olimpijske planine i da to više ne smije da se odugovlači.

“Da pomognemo Jahorini i po pitanju putne infrastukture, smještajnih kapaciteta, evo brzo će se pojaviti i ta ideja za izgradnju gondole, to su sve projekti koji će sigurno od Vlade RS biti podržani. Oni se neće moći realizovati svi u jednoj godini, već će se raditi etapno, ali je naša namjera da pomažemo OC i razvijamo”, kaže predsjednik Vlade Republike Srpske, Radovan Višković.

Iz OC stiže i najava da će Jahorina ove godine biti najveće gradilište u Srpskoj. Zbog toga očekuju da Putevi RS što prije izaberu najpovoljnijeg ponuđača i krenu sa rekonstrukcijom puta prema Jahorini, kako bi ljetnu sezonu spremno dočekali. Tako bi i brojni turisti sačuvali točkove na svojim automobilima.