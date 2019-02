Nezakonita odluka RAK-a o javnom pozivu za operatera Multipleks C

Odluka RAK-a za raspisivanje javnog poziva za operatera Multipleks C je nezakonit. Na to su ranije ukazivali članovi Ekspretskog tima Javnih RTV servisa, ali i Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske. BiH nema Zakon o digitalizaciji, pa niko i ne može da donosi bilo kakva pravila.

Iz tog razloga Vlada Republike Srpske, na posljednjoj sjednici, donijela je zaključak da Odluka RAK-a mora biti poništena i stavljena van snage.

"Mi smo insistirali da se pravila donose u skladu sa zakonom. Zakon o komunikacijama je stari zakon koji nije definisao oblast digitalizacije. Iz tih razloga smatramo da je neophodno da se tako važna pravila donose u skladu sa svom pravnom regulativom koja definiše tu oblast", kaže Dijana Obradović, pomoćnik ministra za poštanski saobraćaj, telekomunikacije i evropske integracije u Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske.

Savjet RAK-a BiH, koji je u tehničkom mandatu već godinu i po, oglušio se na zamjerke koje su stizale iz Republike Srpske. Zato su iz Ministartsva saobraćaja i veza na sjednici Vlade tu temu stavili kao prioritetnu. Vlada RS, da nije djelovala na vrijeme, RAK bi preskočio nadležnosti koje pripadaju Savjetu ministara BiH, tvrde eksperti.

"Nemaš zakona, a donosiš pravila, znači preuzimaš na sebe i zakonodavnu i izvršnu vlast, i plus si još regulator. Jer u strategiji piše da se Multipleks C može pokrenuti tek šest mjeseci nakon analognog gašenja, a mi nismo završili ni drugu, ni treću fazu, ovo je po mom mišljenju raspisivanje javnog poziva, sutra tendera, dovođenje u zabludu pojedine osobe koje će aplicirati za to", Zdravko Šavija, rukovodilac Eksperskog tima javnih RTV servisa.

U RAK-u BiH ne žele da odgovore da li će Odluku za raspisivanje javnog poziva za operatera Multipleks C staviti van snage. Kažu da bi o toj temi htjeli da pričaju u dijaloškoj emisiji koja bi se emitovala uživo. Tri javna medijska servisa u BiH već odavno su spremna za digitalno emitovanje signala. Oni su ujedno i nosioci dozvola za multipleks A i B, koji su prema mišljenju ekspertskog tima sasvim dovoljni za sve kanale u BiH.