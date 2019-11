Nevrijeme prijeti BiH, upaljen narandžasti meteoalarm

U narednom period na prostoru Republike Srpske se očekuju nestabilne vremenske prilike. Danas promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, vjetrovito, suvo i toplo za ovo doba godine.

Na jugu će biti oblačno sa uslovima za povremenu kišu i pljuskove uz jake udare vjetra, zbog toga je izdat žuti meteoalarm. Moguća je količina padavina između 30 do 50 l/m2.Vjetar slab do umjeren, na momente i pojačan jugozapadni.

Na sjeveru i sjeveroistoku na snazi je narandžasti meteoalarm za pojavu vjetra jačeg inteziteta, između 50 i 70 km/h.

Slično vrijeme se očekuje i sutra. Pretežno oblačno sa čestom pojavom kiše i mjestimičnim pljuskovima sa grmljavinom. Najmanje padavina se očekuje na sjeveru, a najviše na istoku i jugu, gdje se lokalno očekuju i obilnije padavine. U Hercegovini se očekuje od 40 do 60 l/m2, a lokalno i do 90 l/m2.

Služba za zaštitu i spasavanje koja djeluje u sastavu Civilne zaštite opštine Srebrenica jutros je izdala upozorenje na opasnost od obilnih padavina i nevremena u predstojeća dva dana i pozvala stanovnike da zaštite imovinu.

Upozorenje je izdato na osnovu saopštenja Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske da će Srpsku zahvatiti jaki udari vjetra i obilne kišne padavine koje mogu da izazovu naglu pojavu bujica i poplave.

Prognozirana količina padavina u Hercegovini iznosiće većinom između 30 i 60 litara po metru kvadratnom, u Hercegovini lokalno i do 80 litara. Udari juga od 50 do 65 kilometara na sat, u večernjim satima lokalno mogući i olujni udari juga do 80 kilometara na sat.