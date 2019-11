Nevesinjcima pune ruke posla nakon zemljotresa

Nevesinjcima danas pune ruke posla, na krovovima vraćaju crijep, neki krpe rupe na zidovima, ponovo zidaju odžake. Štete od jučerašnjeg zemljotresa još se nisu sabrale. Stanovnici nevesinjskih sela kažu da su i dalje u šoku.

"To je užasno bilo kao u toku rata kada su granate padale, a kada sam došao ovdje kući žena se o jadu zabavila to je katastrofa i haos, opali zidovi, opale klačarde popadale boce suđe", kaže Miroslav Zečević.

"Ja sjedala ovdje kao da grom nebeski puče od jedan put, sama bila kući prestravila se to je strašno bilo. Uspjela sam da pobjegnem vani, nisam znala šta je bilo kasnije sam se vraćala i gledala jade po kući", kaže Radojka Berak.

"Sve se ljuljalo počeo je crijep sa kuće da pada, ja u tom momentu nisam znala šta se desilo, televizor se ljulja a i komode sve, ja sam samo stala", kaže Slađana Samardžić.

Danas im je stigla podrška. U Nevesinje je došao srpski član Predsjedništva BiH. Sve štete će biti sanirane obećava Milorad Dodik.

"Došao sam ovdje da pošaljem poruku ljudima Nevesinja da sam sa njima, već danas će Vlada republike Srpske uplatiti 100.000 maraka opštini kako bi mogla bar ove urgentne stvari popravi. a nakon procjene štete sješćemo i dogovoriti šta je to neophodno da se dođe do sanacije. To ne možemo naravno uraditi danas, doći ćemo do svakog čovjeka koji je imao štetu", kaže srpski član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik.

Najviše štete pretrpio je objekat nevesinjske muzičke škole. Već sada se zna da slijedi kompletna rekonstrukcija.

"Mi ćemo obezbjediti 300.000 maraka iz sredstava Republike da se taj objekat ovdje rekonstruiše", poručio je Dodik.

"Danas nas ohrabruje obećanje koje će sigurno biti ispunjeno od srpskog člana Predsjedništva BiH. Mislimo da će već od marta početkom sljedeće sezone krenuti radovi na rekonstrukciji kompletnog objekta", kaže Dragana Budalić, direktor Muzičke škole Nevesinje.

Održana je i sjednica štaba za vanredne situacije na kojoj je donesena odluka da se nevesinjski đaci sutra vrate u klupe. Načelniku Milenku Avdaloviću pao je kamen sa srca, kaže sve je lakše uz podršku institucija.

"Danas možemo sa zadovoljstvom da kažemo da nije bilo povrijeđenih i da je materijalna šteta takva da ćemo je sanirati uz pomoć Vlade Republike Srpske", poručio je Milenko Avdalović, načelnik opštine Nevesinje.

Zemljotres jačine 5,4 stepeni po Rihteru Nevesinje je pogodio juče ujutru a osjetio se u cijeloj Hercegovini.