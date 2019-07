Nestabilno, uz kišu i pljuskove sa grmljavinom

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) danas će biti promjenljivo, nestabilno i svježe vrijeme za ovo doba godine, uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom.



Ujutro će biti umjereno oblačno vrijeme, uz mogućnost za kiše ili pljuska ponegdje na istoku i sjeveroistoku, saopštio je Hidrometeorološki zavod Republike Srpske.

Popodne povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Intenzivniji grmljavinski procesi očekuju se na sjeveroistoku i istoku, dok će na jugu Hercegovine biti suvo i sunčanije. Tokom noći smanjenje oblačnosti.

Jutarnja temperatura od devet do 15, na jugu oko 18, a najviša dnevna od 18 do 25, na jugu do 29 stepeni Celzijusovih.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, saopštio je Federalni hidrometeorološki zavod.