Nestabilno sa padavinama i u ponedjeljak i narednih dana

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima.

Kiša će ujutro mjestimično padati na jugu i istoku, dok će na sjeveru biti pretežno sunčano. Tokom dana nestabilno sa kišom, pljuskovima, a više padavina lokalno se očekuje u Krajini i centralnim krajevima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, pretežno zapadnih smjerova.

Јutarnja temperatura vazduha od devet do 14, na jugu i sjeveru do 16, a najviša dnevna od 17 do 22, na sjeveru i jugu oko 24 stepena Celzijusova.

Nestabilno će biti i narednih dana, smjena kiše, pljuskova i sunčanih perioda. U utorak će lokalno biti i grmljavine. Јutarnja temperatura vazduha između devet i 16 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 24 stepena Celzijusova.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava sunčano vrijeme uz malu oblačnost, a do večeri se ponedgdje očekuju pljuskovi i grmljavina.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica 12, Čemerno 15, Kalinovik 20, Livno 21, Gacko, Ivan Sedlo i Han Pijesak 22, Mrakovica i Sokolac 23, Bileća i Bihać 24, Mrkonjić Grad, Trebinje, Gornji Vakuf i Šipovo 25, Srebrenica, Bugojno i Foča 26, Sarajevo, Gradačac, Grude, Neum, Tuzla i Ribnik 27, Mostar i Sanski Most 28, Banjaluka, Bijeljina, Doboj, Prijedor, Višegrad, Novi Grad, Rudo, Srbac i Zenica 29, te Zvornik 30 stepeni Celzijusovih.