Neprijatni mirisi sa deponije uvlače se i u kuće

Neprijatni mirisi koji se šire sa deponije Ramići remete svakodnevni život mještana. Deponija je 40 godina na ovom mjestu, a iz dana u dan je sve gore, pričaju nam u Ramićima. Kažu, uz prvi sumrak stižu i neugodni mirisi, a nerijetko se zadržavaju i do jutarnjih časova. Ipak, ove godine im je najgore do sada. Ljetna agonija se nastavila i u septembru.

“Ovdje svi mještani koji prolaze, građani koji prolaze na putu Banjaluka-Prijedor osjete taj neugodni miris. Djeca isto, ne možeš otvoriti vrata, prozore, ne možeš ništa, smrdi puno.”

“Ne možeš spavati u kući, uđu u kuću mirisi, ne možeš biti, ne možeš disati, moraš bježati iz kuće.”

“Smrdi i veš, i mi, i kuća i sve. Žale se djeca, žale se svi. Ali šta, kada nemam kud?”

“Kad otvoriš vrata, prozore, ne možeš, zaudara, smrad...”, govore rezignirani mještani.

Nisu samo mještani Ramića oni koji trpe ovaj problem godinama, tvrde, osjeti se u više naselja. Neki od njih nam pričaju da ih ovi mirisi bude u toku noći. Iz Regionalne deponije kažu da nije svaki dan tako. Problem objašnjavaju vremenskim prilikama. Tvrde, ovo su situacije kada je nemoguće neutralisati neprijatne mirise.

“Ima dana, ima situacija kada se neprijatni mirisi osjete do ceste. To su one situacije, nezavisno koja se vrsta otpada deponuje, kada imamo strujanje vjetra sa jugozapadne strane deponije i kada imamo neizbježnu emisiju deponijskih gasova u toj mjeri, u fazi gdje se deponuje otpad koji iz bunara izlaze, koji još nisu u sistemu za degasifikaciju i za spaljivanje i da tako i mirisi mogu biti preneseni, ako su jači strujni vjetrovi ili kada je duži kišni period poslije koga, ako naiđe strujni vjetar sa zapadne strane prema istoku, osjetiće to građani koji su u nepostrednoj blizini naselja”, kaže Draško Dakić, koordinator za otpad u JU “DEP-OT”, deponija otpada Ramići.

Neugodni mirisi suzbijaju se pokrivanjem inertnim materijalima i zemljom. U “DEP-OT-u” tvrde da redovno pokrivaju, ali i da koriste sve načine koji pomažu u rješavanju ovoga problema. Kažu, razdvajanje otpada bi bilo od velike koristi. Time bi se našlo rješenje i za ovaj problem.