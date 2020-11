Nemanja i Zorica Dujić vlasnici "Kuće zdrave hrane"

“Samo ako se iskreno založimo, nešto se može uraditi. Preporučujem i drugima koji gledaju ovaj prilog da razmisle i da svojim rukama nešto urade.”

Tako svoju priču za ATV započinju Nemanja i Zorica Dujić za koje nikada nije bilo prepreka da učine nešto kako bi im bilo bolje u životu. Smijeha, inspiracije, ideja i hrabrosti im ne manjka. Ni invaliditet im nije bio prepreka. Nisu se predali i prepustili tuđoj brizi, već su puni života, skupili snagu i prionuli na rad. Već dvije godine se bave uzgojem i prodajom voća i povrća, a sada su odlučili da otvore i sopstvenu “Kuću zdrave hrane” i u njoj izlože isključivo domaće proizvode.

“Radili smo dvije godine na Tržnici banjalučkoj, morali smo se izdvojiti zato što smo se sa tim zdravim proizvodima utapali u sve to i to nije bilo prepoznatljivo. Nadam se da ćemo sada biti prepoznatljivi i raditi bolje. Mi sve skupa radimo i rješavamo”, kaže Zorica Dujić, "Kuća zdrave hrane".

“Bez obzira na prošlost, bez obzira na ranjavanja, na rat koji je iza nas, mislim da je jedino rad to što nas može izvući na površinu i omogućiti nam da solidnije živimo. Ja se, uprkos značajnim zdravstvenim problemima, između ostalog, u kičmu sam ranjen, borim iz dana u dan. Nekada tijelo posustane, ali nastavljam dalje, jer nemam izbora. I ako mi je teško u životu, samo stisnem zube i radim duplo više”, kaže Nemanja Dujić, "Kuća zdrave hrane".

Uz otvaranje prodajnog mjesta, danas se Dujićima ostvarila još jedna želja. U posjetu im je stigao srpski član Predsjedništva BiH. Milorad Dodik kaže da je došao da pruži podršku, jer, kako kaže, Dujići žele da svojim radom i kontaktima sa proizvođačima učine dobru stvar i bore se da obezbijede svoju egzistenciju.

“Nemanja je ranjen šest puta u ratu, supruga je u kolicima, ali nisu se predali i to govori za mnoge one kojima ništa ne fali, a stalno su u nekoj depresiji da se trgnu i da počnu nešto da rade, a ne da krive samo druge za to. Mislim da je Ministarstvo poljoprivrede radi jedan dobar posao u tom pogledu i da želim da čestitam na ovakvim idejama i ovo će zašivjeti kao jedan od važnih oblika. Preporučujem javnim ustanovama da svoje nabavke određenih proizvoda usmjere preko ovakvih prodavnica", kaže srpski član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik.

Ovo je prvi prodajni centar regionalnog poljoprivrednog klastera "Krajina". Tamo je svoje proizvode za sada ponudilo desetak proizvođača. Oni koji žele izložiti svoju robu u “Kući zdrave ishrane” to mogu da urade i u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, te klastera “Krajina”.