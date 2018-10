Nektar pivo "must have" proizvod u BiH

Da je "Nektar" pivo omiljeni pivski brend potvrdilo je istraživanje prestižne agencije "Nielsen", prema kojem je najpoznatiji proizvod Banjalučke pivare među 100 najboljih u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini.



U organizaciji "In Store" magazina agencija "Nielsen" je sprovela istraživanje na uzorku od preko 400 proizvoda za koje su putem online upitnika glasali trgovci iz cijele Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a u ponedjeljak je u Sarajevu proglašeno najboljih 100 proizvoda koji su dobili titulu "must have".

"Još jedno priznanje koje je stiglo na adresu Banjalučke pivare za nas je najbolja potvrda da su prepoznati naši napori da kvalitet Nektar piva prilagodimo zahtjevima tržišta i potrebama potrošača. Posebno smo ponosni što je još jednom kvalitet našeg najpoznatijeg brenda prepoznat upravo od strane trgovaca koji su u direktnom kontaktu sa potrošačima", istakla je PR menadžer Banjalučke pivare Milka Stanivuković.

Navedenim istraživanjem bosanskohercegovački trgovci izdvojili su 100 proizvoda koji se moraju naći na policama svake trgovine i marketa, među kojima su, osim Nektar piva, brendovi poput: Zlatne džezve, Jogobelle, ABC sira, Vitinke, Grand kafe i drugih.

Najpoznatiji brend Banjalučke pivare "Nektar" pivo je sastavljen od najkvalitetnijih sirovina, a njegov kvalitet je prepoznat i izvan granica Republike Srpske, BiH. U prilog tome govori činjenica da je ovaj brend dobitnik brojnih nagrada za kvalitet na evropskim i regionalnim sajmovima, a dodjeljen mu je i status Super brenda za tržište BiH.