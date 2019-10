Nedeljku Čubriloviću uručen "Dunavski cvet"

Predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljku Čubriloviću večeras je u Novom Sadu uručeno prestižno regionalno priznanje "Dunavski cvet".

Čubrilović je priznanje dobio za "nesebičan angažman u povezivanju ljudi, ideja i tržišta u regionu", što je, kako je istaknuto u obrazloženju tog priznanja, "noseća poruka Dunavske strategije, kao dokumenta ekonomskog i društvenog razvoja zemalja Podunavlja".

Nagrada je uručena u sklopu osmog "Dunavskog biznis foruma", koji je u toku u Novom Sadu.

Prije početka ceremonije uručivanja nagrade, Čubrilović je poručio državama u regionu da treba da učine korak unazad kako bi se došlo do rješenja koja će danas zadovoljiti potrebe svih.

"Ja se iskreno nadam da se tim putem krećemo upravo na skupovima kakav je `Dunavski biznis forum`. Podunavske zemlje, sve koje su bile na Forumu, a i one koje nisu, moraju krenuti unazad da bi stigle do rješenja koja su danas dobra za sve njih. Uz to, moramo da radimo i gledamo u budućnost, pomalo zapostavljajući trenutne svoje obaveze, pa čak i one emotivne prirode", rekao je Čubrilović Srni.

On je zahvalio organizatorima Foruma za dodijeljeno priznanje.

"LJudi koji razmišljaju, kakve nagrade i kome dodijeliti očigledno su prepoznali ono što sam tokom svoje karijere radio, a to je uvezivanje ljudi, regiona, firmi, privrednih subjekata. Prepoznavao sam desetinama godina, šta znači pomoć sportu i kulturi i davao sam se tim oblastima nesebično. Nagrada `Dunavski cvet` jeste priznanje za ono što sam radio, ali ja istim putem nastavljam i dalje", naglasio je Čubrilović.

Nagradu "Dunavski cvet" dobili su i Martin Bratanič iz organizacije "Dunavskog biznis foruma", generalni direktor Radio-televizije Vojvodine Miodrag Koprivica, predsjednik Skupštine Unije poslodavaca Srbije Miloš Nenezić, generalni direktor "Hemofarma" Ronald Celinger, Slavica Stanković iz banjalučke firme "Integra" i Sanja Vraneš, direktor Instituta "Mihajlo Pupin".

Ceremonija uručenja "Dunavskog cveta" održana je u Svečanoj sali novosadskog hotela "Park".

U Kongresnom centru Master Novosadskog sajma sutra se završava osmi "Dunavski biznis forum".

Na tom skupu prisutno je 350 učesnika iz Srbije, kao i podunavskih država.

Cilj Foruma jeste uspostavljanje partnerstava, sklapanje poslovnih odnosa između privrednika regiona, privrednih komora, unija poslodavaca, kao i drugih institucija.