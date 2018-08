Neće biti ekstremnih vrućina do kraja avgusta

U Republici Srpskoj do kraja avgusta ne bi trebalo da bude novih toplotnih talasa, poput ovog koji će trajati do večeras, rekao je za Srnu meteorolog Igor Kovačić.

Kovačić je naveo da ovaj talas nije bio izražen sa ekstremnim temperaturama, koje podrazumijevaju 40 i više stepeni Celzijusovih.

"Dugoročne prognoze govore da neće biti takvih ekstremnih talasa, ali da će biti periodično toplotnih. Sljedeći očekujemo 21. i 22. avgusta i nešto pred kraj mjeseca", naveo je Kovačić.

On je rekao da je petak donio nestabilnosti na istoku, a u večernjim časovima očekuju se i na zapadu, koje će donijeti osvježenje.

"Sutra u toku dana nestabilnosti su moguće najprije u centralnom pojasu, potom na istoku, gdje se očekuje i jači razvoj oblaka uz pljuskove sa grmljavinom i lokalne nepogode sa obilnijim padavinama", najavio je Kovačić.

Prema njegovim riječima, doći će do pada temperature, te će na zapadu biti do 28 stepeni, na istoku do 33, a na jugu do 35 stepeni Celzijusovih.

On je rekao da nedjelja donosi smirivanje vremenskih prilika, ujutro će biti promjenljivo oblačno, a tokom dana pretežno sunčano i ponovo toplije vrijeme, sa jutarnjim temperaturama vazduha od 13 do 18, na jugu do 23 stepena, a najviša dnevna temperatura biće od 29 do 34, na jugu oko 36 stepeni Celzijusovih.

"U ponedjeljak, 13. avgusta, biće pretežno sunčano i veoma toplo. Popodne na jugoistoku moguć je razvoj oblaka koji će samo ponegdje u brdsko-planinskim predjelima donijeti kratkotrajne pljuskove. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se od 31 do 36, u višim predjelima od 27 stepeni Celzijusovih", naveo je Kovačić.

Prema njegovim riječima, u utorak, 14. avgusta, ujutro biće sunčano i prijatno, osim na sjeveru gdje će biti promjenljivije sa periodičnim pljusakovima, a u popodnevnim časovima moguće su jače nestabilnosti koje će najaviti novu promjenu vremena i pristizanje svježijeg vazduha.

Novo osvjženje u srijedu će donijeti pljuskove sa grmljavinom, a ponegdje i lokalne nepogode i blagi pad temperature - između 28 i 33 stepena.

"Četvrtak i petak donose nešto stabilnije vrijeme uz rjeđe nestabilnosti. Mmaksimalna temperatura biće od 26 i 32, a u petak između 28 i 33 stepena Celzijusova", rekao je Kovačić.

On je naveo da subota i nedjelja donose pravo ljetno vrijeme i najvjerovatnije izostanak nestabinosti, uz temperature između 30 i 35 stepeni Celzijusovih.