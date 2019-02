Ne zaboraviti stravične ustaške zločine

Moja majka je svake godine, sedmog februara, išla u cvrkvu i molila se za pokoj duše mučki ubijene rodbine - tako priča Koviljka Tadić, čijih je 19 članova porodice stradalo u pokolju u Drakuliću, Šargovcu i Motikama.

Iako je sve manje onih koji se sjećaju pokolja prije 77 godina, bitno je da se stradali otrgnu od zaborava, kaže Koviljka.

"Moja majka rođena je u Stijakovićima, u Motikama. Udala se '40 godine i zato je ostala živa. A svi njeni su poklani. Roditelji, tri brata, tri snahe i njihova djeca. 19 čeljadi. Ja svake godine dolazim. Moja majka dok je bila živa, svake godine je dolazila", istakla je Koviljka Tadić.

Osim potomaka stradalih, na parastosu kod Spomen-kosturnice u Drakuliću su bili srpski član bh. Predsjedništva Milorad Dodik, predsjednica Republike Srpske, Željka Cvijanović, delegacija Narodne skupštine kao i predstavnici organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Zbog ovakvih tragedija, važno je da danas imamo Republiku, u kojoj je srpski narod slobodan - poručuje Dodik.

"Mi ne smijemo to da zaboravimo, zato što je to jedan od najgnusnijih načina ubijanja. To je bilo planirano, to je bio dio filozofije NDH. Ne možemo da prestanemo da to obilježavamo, da o tome mislimo. Nećemo ni oprostiti, bez obzira što naša vjera nas poziva na oprost. Ja mislim da se ove stvari ne mogu oprostiti", istakao je Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Sjećanja na ove događaje upozoravaju i opominju, da se srpski narod ne smije dijeliti kada su u pitanju važni strateški interesi, kaže Željka Cvijanović.

"Sve su to stvari koje nas uče da izvlačimo pouke iz prošlosti, ali ono što je posebno važno da izvlačeći te pouke, moramo vrlo ozbiljno kao ljudi koji žive u Republici Srpskoj koja je teško stvarana, i u prethodnom ratu iskusila i platila visoku cijenu za svoju slobodu, da razmišljamo o budućnosti na krajnje ozbiljan način i da se okupljamo", istakla je Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske.

Potomci žrtava su se nakon pomena okupili da bi osnovali Udruženje "7. februar 1942. godine" koje će se baviti prikupljanjem dokumentacije o ustaškim zločinima nad Srbima u okolini Banjaluke.

"Osnovni cilj je da sačuvamo sjećanje na taj stravičan zločin, obzirom da je već druga generacija iz bioloških razloga nestaje. Treća generacija su već odrasli ljudi, i njih želimo da uključimo", istakao je Nedeljko Mitrović, predsjednik Skupštine Udruženja "7. februar 1942. godine".

Sedmog februara 1942. godine u banjalučkim selima Drakulić, Motike i Šargovac, ustaše su za samo jedan dan na svirep način pobile 2.315 ljudi, među kojima je bilo 551 dijete.