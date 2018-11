Ne odustajemo dok v.d. direktora ne ode

Bila kiša ili snijeg, radnici Šumskog gazdinsta "Klekovača -Potoci", poručuju da od protesta neće odustati, sve dok vršilac dužnosti direktora Nikola Janković ne ustane iz fotelje. Janković je, tvrde, kući poslao radnike iz Drvara, da bi zaposlio svoje ljude iz Ribnika. Kući je morao i Miloš Srdić.

"Nas 20 je otpustio, istog dana doveo je, primo 30 svojih iz Ribnika. Ljudi svojih. Ne znam što smo mi otpušteni. Ja sam čovjek pred penziju, 60 i koju godinu. Pred penziju, šta mi fali, još godinu dvije za penziju, a ja dobio otkaz," kaže Miloš Srdić.

Danima gledamo nepravdu, tvrdi Jadranka Bucalo, koja u Gazdinstvu radi već 40 godina. Direktor se, kaže, ponaša bahato. Vrijeđa i prijeti otkazima.

"Jednostavno nismo zadovoljni. Gledali smo danima šta se radi. Iz Ribnika dolaze u devet, idu u dva, ili ne dolaze nikako. Ako je ružno vrijeme on njima javi da ne dolaze. A mi smo uvijek morali dolaziti. Jednostavno to nije uredu, da se mi tretiramo tako. Da mi moramo dolaziti u sedam i ići u tri. I tako neke sitnice. Ako upalimo grijalicu, jer je jako hladno, on je ušao meni u kancelariju i kaže nemojte paliti grijalicu," priča Jadranka Bucalo.

Novizabrani direktor je u službenu zgradu prethodnih dana mogao samo uz pomoć policije.

Proteste je i danas posmatrao samo iz kancelarije. Do smjene neće doći, sam neću otići, a ni Upravni odbor me neće smijeniti, tvrdi Nikola Janković.

"Nikome nisam prijetio, nikome nisam dao otkaz. Otkaz se daje radnicima koji su stalno zaposleni. Svima sam produžio ugovor na određeno koji su i imali, ugovor na određeno. Ali ugovor o privremenim poslovima nije radni odnos. Nemaju ljudi radničku knjižicu, nemaju topli obrok, nemaju prevoz, regres i ostalo. Nemaju pravo na to. A ostali naravno imaju," kaže Janković.

Uz radnike je od početka stala i načelnica opštine Istočni Drvar. Janković će morati da ode milom ili silom, poručuje Milka Ivanković.

"On je čovjek koji jedini, koji je prvi put došao u Drvar Istočni i odmah je sjeo u direktorsku fotelju i počeo da zavodi svoja pravila. Otpustio je znači naše ljude, koji su radili na određeno vrijeme, ne zato što nije bilo posla, nego zato što je doveo druge ljude iz Ribnika. Oko 40-ak ljudi je doveo ovdje. Samovolja njegova je prevazišla svaku mjeru," rekla je Ivankovićeva.

Radnike su prethodnih dana podržali i ratni vojni invalidi, porodice poginulih boraca, načelnik i građani federalnog dijela Drvara.

Više od polovine radnika Šumskog gazdinstva Klekovača Potoci ne odustaje od namjere da sa čela gazdinstva smijene vršioca dužnosti direktora. Od protesta kažu ne odsutaju sve dok se to ne desi. U međuvremenu, direktor najavljuje disciplinske postupke protiv onih radnika koji se ne vrate na posao.