Srbi neće nestati, naša osveta za "Oluju" je život, sloboda i mir

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik je rekao da je Hrvatska akcijom "Oluja" pobila i istjerala Srbe, ali da Srbi neće nestati i da je osveta Srba što danas postoje.

Dodik je obraćajući se u Sremskoj Rači na obilježavanju 25 godina od hrvatske zločinačke akcije "Oluja" podsjetio na stihove Branka Ćopića u pjesmi "Na Petrovačkoj cesti", napominjući da je tako Ćopić pisao o zločinu fašista na Petrovačkoj cesti.

Ta pjesma je do 1995. godine bila pjesma o fašističkim zločinama iz Drugog svjetskog rata, a od 1995. godine to je, kaže Dodik, i pjesma o zločinu Hrvatske na nad istim narodom, srpskim, na isti način, avionima, na istom mjestu i sa istom željom.

On je podsjetio da su te 1995. godine na Petrovačkoj cesti su ubijeni i šestogodišnji Jovica Drča, devetogodišnja Nevenka Rajić, Žarko Rajić od devet godina i Darko Vuković, koji je imao 13 godina.

"Oni su stradali isto kao i mala Marija i o njima kao i o maloj Mariji piše Branko Ćopić. I Marija i Jovica i Nevenka i Žarko i Darko su nas zavjetovali! Zavjetovali su nas da ne smijemo dozvoliti da se takvo zlo opet ponovi bilo kom srpskom djetetu, zavjetovali su nas da Srbi nikada više ne smiju biti izbjeglice", rekao je Dodik.

On je naglasio da osveta Srba nije i neće biti smrt, nego je veća od toga.

"Naša osveta je veća od toga, naša osveta je život, naša osveta je sloboda naša osveta je mir, a to je snaga veća od svakog zla. Naša osveta je i to što i danas postojimo i to što naš narod danas ima svoju slobodu u svojoj Republici Srpskoj i svojoj Republici Srbiji", istakao je on.

Dodik je rekao da je osveta Srba to što su danas zajedno iznad ove rijeke Save, koja je vječni svjedok stradanja srpskog naroda jer Sava protiče i kroz Jasenovac i kroz Gradišku i kroz Šabac i teče sve do Beograda.

"Na svom putu ona postaje isto grobnica koliko i rijeka, počinje da plače isto koliko i šumi, njom teče krv isto koliko i voda, jer je ona bila svjedok mnogih naših stradanja kroz vijekove", rkeoa je Dodik.

Svaka kap vode u Savi, svaka ptica koja ju je nadlijetala, svaka riba koja u njoj živi i svaki cvijet koji raste na njenoj obali su, kaže Dodik. svjedoci našeg stradanja.

"Naša osveta je što danas postoje Srbi koji su se okupili da odaju poštu našim žrtvama, jer da su se ostvarili planovi, čiji je jedan dio bila zločinačka akcija `Oluja` Srbi ne bi postojali", istakao je on.