Narednih dana oblačno i svježije sa padavinama

U Republici Srpskoj narednih dana preovladavaće promjenljivo do pretežno oblačno i svježije vrijeme sa kišom koja će preći u susnježicu i snijeg.

Јutro će sutra biti oblačno sa kišom na jugu i jugozapadu, a na istoku promjenljivo, dok se poslije podne očekuje pad temperature, susnježica i snijeg, ponegdje na jugu sa grmljavinom.

Јutarnja temperatura vazduha biće od sedam do 13 stepeni, na planinama od tri, a najviša dnevna od 11 stepeni na zapadu do 16 na sjeveroistoku i istoku, na planinama od četiri stepena Celzijusova.

U četvrtak, 27. februara, jutro će biti oblačno, te se očekuje prestanak padavina na krajnjem zapadu i sjeverozapadu, a do kraja dana u svim predjelima, objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus dva do tri, u centralnom planinskom pojasu od minus četiri do minus sedam, a najviša dnevna od tri na zapadu do osam na sjeveroistoku i jugu, na planinama od minus tri stepena Celzijusova.

U petak, 28. februara, jutro će biti oblačno sa slabom kišom, a na planinama sa slabim snijegom, te se do podneva očekuje prestanak padavina i brzo razvedravanje usljed pojačanog vjetra.

Tokom dana biće promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode i vjetrovito, a veče pretežno vedro i suvo.

Minimalna temperatura vazduha biće od nula do šest stepeni, na planinama do minus četiri, a najviša dnevna između 10 i 14, u centralnom pojasu od pet do osam, na planinama od minus jedan stepen Celzijusov.