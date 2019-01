Najveći zločin u istoriji Balkana počinjen u Јasenovcu

Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Darko Banjac izjavio je danas da je najveći zločin u istoriji Balkana počinjen u logoru Jasenovac i na teritoriji Nezavisne Države Hrvatske /NDH/ u Drugom svjetskom ratu.

Banjac, koji je danas u Spomen-području "Donja Gradina" položio vijenac povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na žrve Holokausta, kaže da se srpski narod nalazi na drugom mjestu po broju stradalih u logorima u Drugom svjetskom ratu.

On je naglasio da su u Jasenovcu i Donjoj Gradini ljudi ubijani samo zato što su bili Srbi, druge nacije i vjere, zato što su pisali drugačijim pismom i govorili srpskim jezikom.

"U sistemu koncentracionog logora Jasenovac bio je jedini logor za djecu u Drugom svjetskom ratu i važno je da to govorimo svake godine sve više i više", rekao je Banjac.

On je dodao da Ministarstvo prosvjete i kulure Republike Srpske i Javna ustanova Spomen-područje "Donja Gradina" moraju da organizuju što više događaja i izložbi o stradanju srpskog naroda na području opštine Kozarska Dubica, ali i na cijelom Balkanu, posebno na područjima današnje Republike Srpske, koja su nekad bila u sastavu NDH.

"Koljači NDH su ovdje počinili zvjerske zločine, zločine neviđene u to vrijeme, a i do dana današnjeg. Moramo na to podsjećamo iz dana u dan, pogotovo sada kada Hrvatska počinje da negira najveći zločin koji je ikad počinjen na Balkanu", naglasio je Banjac.

On kaže da je NJemačka priznala zločine počinjene u Drugom svjetskom ratu i da je isplatila mnogo odštete, a da jedino politički predstavnici Hrvatske negiraju da je u Jasenovcu i Donjoj Gradini počinjen zločin, a neki čak ismijavaju ovo mjesto.

Banjac ističe da iz tog razloga predstavnici srpskog naroda moraju da učine sve kako istina ne bi bila zaboravljena.

On je izrazio očekivanje da će u saradnji Vlade Republike Srpske i Vlade Srbije uskoro biti izgrađen Memorijalni kompleks "Donja Gradina". "Ovo je sveto mjesto za sve Srbe, bez obzira gdje se oni nalazili", zaključio je Banjac.

Na platou Spomen-područja "Donja Gradina" vijence u spomen stradalim žtvama logora Jasenovac i Donje Gradine danas su položili članovi OO DNS-a Kozarska Dubica.