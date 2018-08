Najveći pritisak migranata na Bijeljinu, 40 mogućih prelaza

U Republici Srpskoj trenutno je najveći migracioni pritisak na grad Bijeljinu, jer na području koje pokriva Policijska uprava Bijeljina, na oko 80 kilometara vodene granične linije, ima evidentiranih skoro 40 prelaza preko kojih ilegalni migranti mogu da pređu, rečeno je danas na sjednici Koordinacionog tijela za praćenje kretanja ilegalnih migranata.

Načelnik Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Jevđenić rekao je da je zaključno sa današnjim danom u Srpskoj evidentirano 2.244 ilegalna migranta, a da je više od polovine pronađeno u Bijeljini i Zvorniku.

On je naveo da su predstavnici ova dva grada istakli da je najveći problem sa kojim se susreću bezbjednosni zbog slabo organizovanog rada Službe za strance.

"Ova služba radi u prostorijama kasarne u Bijeljini, a najveći problem je u činjenici da, od petka poslije podne do ponedjeljka ujutro, ova služba ne radi. U tom periodu, od 70 do 100 ilegalnih migranata se nalazi na području grada, i policija ih nadzire 24 sata", rekao je Jevđenić.

On je istakao da je to jedan od zaključaka sa prošlog i današnjeg sastanka koji je upućen Koordinacionom tijelu - operativnoj grupi za migracije BiH kako bi se na području Bijeljine pokušao organizovati rad Službe za strance u tri smjene, da bi bilo izbjegnuto kretanje migranata bez nadzora.

On je istakao da samo na području koje pokriva Policijska uprava Bijeljina evidentirano oko 800 ilegalnih migranata.

"Prije današnjeg sastanka smo obišli granični dio sa Republikom Srbijom, a koji pokriva mjesna zajednica Janja, i na licu mjesta utvrdili da je to složen i nepristupačan teren gdje postoji veliki broj puteva koji ilegalni migranti mogu da koriste za prelazak granice", rekao je Jevđenić novinarima nakon sastanka.

Jevđenić je rekao da vodena granična linija na području Bijeljine i Zvornika iznosi preko 180 kilometara, te da ju je neophodno nadzirati.

"Imali smo i sastanak sa predstavnicima Granične policije BiH na kojem smo izrazili našu spremnost i želju na pomaganju u nadzoru granice", rekao je Jevđenić i podsjetio da je u junu Policija Srpske sa Graničnom policijom BiH potpisala sporazum o pružanju pomoći i operativnoj saradnji.

On je istakao da trenutno 80 policijskih službenika direktno pomaže Graničnoj policiji u nadzoru, te da je danas dogovoreno da u narednom periodu taj broj bude povećan na području grada Bijeljina.

"Koordinaciono tijelo, koje je zasjedalo u užem sastavu, danas je prihvatilo zahtjev Granične policije da Republička uprava Civilne zaštite ustupi dva čamca Policiji Srpske koji bi koristile zajedničke patrole u nadzoru granice i odvraćanju ilegalnih migranata", rekao je Jevđenić.

Jevđenić je rekao da je Koordinaciono tijelo za praćenje kretanja ilegalnih migranata ostalo pri zaključku Vlade Srpske da na području Republike Srpske nema uslova i kapacitata za smještaj ilegalnih migranata, te da će Policija Republike Srpske maksimalno pružiti pomoć kolegama iz Granične policije BiH.

"Na području svih lokalnih zajednica u Srpskoj radimo pojačan nadzor i kontrolu puteva gdje se kreću ilegalni migranti, kao i na tome da oni što brže budu sprovedeni do institucija koje su dalje nadležne", rekao je Jevđenić.

On je naglasio da su problemi u vezi sa migrantskom krizom posljedica neadekvatnog odgovora i nadzora granice institucija koje su nadležne za pitanje migranata.

Jevđenić je rekao i da je Policija Srpske od početka godine imala evidentirana 22 izvještaja za krivična djela krijumčarenja protiv 25 lica, pri čemu je zatečen 91 migrant.

Jevđenić se osvrnuo i na situacije u kojima su policijski službenici Policije Republike Srpske i Granične policije BiH otkrivali ilegalne migrante u pokušaju prelaska preko Drine.

"Kolege iz Granične policije su zajedno sa nama otkrivale na rijeci Drini improvizovane čamce, dječije čamce koje oni kupuju u Srbiji, te improvizovane boce za vodu koje opašu oko sebe kako bi lakše prešli", naveo je Jevđenić.

Gradski menadžer Bijeljine Miloš Stevanović rekao je da je ovom gradu prevashodan cilj da ilegalnim migrantima omogući nesmetan i brz prelazak preko teritorije Republike Srpske.

"Veliki broj migranata je iz Pakistana, ali ono što postaje permanentan problem je da sve veći broj njih dolazi sa teritorije Irana, a Srbija je prije nekoliko dana liberalizovala vizni režim sa tom zemljom. Sve veći broj iranskih migranata sada pristiže u Srbiju, a time i u Bijeljinu", rekao je Stevanović novinarima.

On je naveo da je Bijeljina grad u koji migranti trenutno najviše dolaze, da to postaje sve veći problem, ali i da ne može da kaže da je to na granicama humanitarne katastrofe.

"Koordinaciono tijelo vrlo precizno sprovodi aktivnosti na terenu. Međutim, s obzirom na to da dolazi jesen i zima pitamo se na koji će način oni reagovati ukoliko se budu zadržali na našoj teritoriji. Oni imaju sve manje novca i to može da izazove kolaps kada je riječ o funkcionisanju zdravstvenih institucija i policije", rekao je Stevanović.

Stevanović je dodao da će Grad ustupiti odgovarajuće resurse policiji, kao što su čamci Civilne zaštite, a ilegalnim migratima pružiti humanitarnu pomoć u njihovom prolasku kroz grad.

"Usaglasili smo se danas, i Bijeljina i Zvornik, da nemamo namjeru da odobrimo građenje bilo kakvih objekta gdje bi migranti boravili, poštujući sve ranije zaključke Vlade Srpske u vezi s tim", rekao je Stevanović.

On je apelovao da se Oružane snage BiH uključe u čuvanje granice, što je jedan od ranijih zaključaka Koordinacionog tijela za praćenje kretanja ilegalnih migranata preko teritorije Republike Srpske.