Najveća zagađenost vazduha u Zenici i Sarajevu

Zagađenost vazduha u gradovima Federacije BiH i jutros je povišena, a najviše u Zenici gdje je izmjeren indeks kvaliteta vazduha 197 i u Sarajevu gdje on iznosi 194, podaci su stranice "Zrak.ekoakcija".

Indeks kvaliteta vazduha u Lukavcu jutros u 7.00 časova iznosio je 179, Kaknju 178, Jajcu 155 i Goraždu 151, Ilijašu 142 i Tuzli 132.

Indeks kvaliteta vazduha kada pređe 150 označen je kao nezdrav i tada je moguća pojava pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod lica s bolestima srca i disajnih organa, poput astme, dok bi svi ostali mogli početi osjećati negativan uticaj zagađenja na zdravlje.

"Sljedeće grupe treba da smanje bilo kakve vanjske fizičke aktivnosti: plućni i srčani bolesnici, trudnice, djeca i starije osobe. Produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani trebalo bi da izbjegavaju i svi ostali", navedeno je na ovom sajtu.

Vrijednosti indeksa kvaliteta vazduha od 51 do 100 smatra se umjerenim, od 101 do 150 nezdravim za osjetljive, 151 do 200 nezdravim, 201 do 300 vrlo nezdravim, a vrijednost od 301 do 500 veoma opasnim po zdravlje.

Podaci objavljeni na ovoj veb stranici prikupljeni su sa mjernih stanica zvaničnih institucija u FBiH, rečeno je ranije Srni u Udruženju "Eko akcija" u Sarajevu.