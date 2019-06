Najbolji student medicine ostaje u Srpskoj

Pet godina truda, rada i učenja urodilo je plodom. Prosjek ocjena 9,97 studenta Medicinskog fakulteta u Banjaluci Igora Lepira ne prolazi neopaženo. Priznanje za studenta sa najboljim prosjekom, koji je član Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske, uručeno mu je od predsjednika Republike Srpske Željke Cvijanović.

Igor kaže, svoje znanje usvojeno u Republici Srpskoj nakon studija planira tu i primjeniti.

"Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas dobio ovu nagradu, za mene kao studenta ovo mnogo znači. Učim ovdje u biblioteci od početka studija i drago mi je vidjeti da se uslovi iz godine u godinu poboljšavaju," rekao je Lepir

Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, u kojoj Igor, kao i mnogi drugi studenti, već godinama uče, postala je bogatija za četiri moderno opremljene učionice. Za obnovu je od Vlade Republike Srpske obezbijeđeno 100 hiljada maraka. Svako ulaganje u mlade ljude se višestruko isplati, kaže predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović.

"Ostaje naša obaveza da trajno unapređujemo sve ono što se odnosi na obrazovanje i kulturu. Činjenica da se to sve isplati i da to sve ima svoju svrhu jesu ovi mladi ljudi koji se ovdje okupljaju, koji svojim rezultatima i uspjesima potvrđuju da ni jedna investicija u mladog čovjeka nije promašena ili propuštena, nego da ona uvijek, kako to naši ljudi vole da kažu, ostvaruje cilj ili pogađa metu," rekla je Cvijanovićeva.

Opremanje učionica u biblioteci samo je prvi veliki projekat započet prošle godine. Spomen-soba piscu Petru Kočiću, Centar za konzervaciju papira i implementacija bibliotičko-informacionog sistema spadaju u preostala tri.

"Ovi projekti kada se realizuju predstavljaju ideje koje grade nacionalno biće, koji njeguju našu specifičnost, čuvaju našu kulturu, naš jezik i samim tim mi postajemo prepoznatljivi, jer kultura je nešto što otvara dvosmjerne puteve, dajući nam određeni respekt i ugled u svijetu," kaže Ljilja Petrović Zečić, direktor Nrodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske.

Preostala tri projekta trebalo bi da budu gotova do kraja avgusta, za šta je Vlada Republike Srpske još prošle godine izvdvojila 280 hiljada maraka.