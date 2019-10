Načelnik Bileće domaćin za primjer: Uzgaja životinje, obrađuje baštu, a ima i odličan vinograd

Nekada davno dobar domaćin u Hercegovini se vrednovao po stadu i krdu, danas je toga sve manje. Ima izuzetaka.

Na stotine ovaca, koza i svinja, desetine krava dobra bašta još bolji vinograd sve smo to našli u selu Vlahinja kod Bileće. Ništa to ne bi bilo čudno da se tim ne bavi prvi čovjek ove opštine, Miljan Aleksić.

"Momentalno imam preko 300 ovaca i oko 150 koza i jaradi. Imam 26 krava Angus rase, to je rada koja se ne muze nego ima najbolje i najkvalitetnije meso u Evropi je i najskuplje sam još kod nas nije to baš najbolje već u Crnoj Gori se to prepoznaje. Cijena je duplo skuplja nego običnog govečeta", kaže Miljan Aleksić, načelnik opštine Bileća.

U BiH postoje samo tri krda Angus krava kaže bilećki načelnik i dodaje da ima bikova teških i po tonu. No spisku životinja koje Aleksić uzgaja tu nije kraj.

"Imam tu 90 svinja koje tovim, a imam u Bileći 16 krmača koje prasim. Imam tu jedno 60-70 ćurki imao sam 150 juče sam jednu turu prodao", priča Aleksić.

Osim u štali Aleksić ima pune ruke posla i u dvorištu. Već danima se ispred kuće dimi veseli kazan. Rakije loze i dobrog vina vranac ne smije da fali.

"Ispekao sam do sada 3.000 litara loze imam još makar toliko. Osim loze šta još proizvoditi? A otočko sam nekolike hiljade litara vina crnoga. Ove godine mi je prvi put rodio moj vinograd, 500 čokota koji ćemo sada vidjeti", kaže Aleksić.

U svom vinogradu Aleksić je ubrao oko pola tone dobrog grožđa. Zasadio je 240 stabala dunje pa će biti i dunjevače kaže načelnik a pokazao nam je i baštu. I nakon svega što je pobrojao uslijedilo je logično pitanje?

-Za sav ovaj posao vjerovatno je potrebno dosta truda, a Vi ste na poziciji prvog čovjeka Bileće da nam usporedite to dvoje, šta je teže?

"Aaauu ovo je majka prema onoga tamo u opštini, ovdje se relaksiram ovdje mi je mnogo ljepše nego tamo", kaže Aleksić.

Miljan Aleksić ističe da uživa u svim ovi poslovima i zato kaže da želi poslati svima jasnu poruku. U selu se dobro živi, možda bolje nego u gradu kaže bilećki načelnik i dodaje, baviti se stočarstvom nije sramota.