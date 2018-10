Mrkonjić Grad: Obilježene 23 godine od stradanja Srba

Stradanja u Mrkonjić Gradu se ne zaboravljaju. Mještani kažu, ovo je veoma tužan dan za njih, a bol u njihovim srcima je još veća, jer pravda za 181 žrtvu njihovih najmilijih, koji su na zvjerski način ubijeni, i nakon 23 godine nije stigla.

Zločinci nisu procesuirani. Oni i dalje bezbrižno hodaju. Na groblju, gdje je bila i najveća masovna grobnica u Srpskoj, služen je parastos za nevino stradale.

Na spomen-obilježjima u Mrkonjić gradu vijence su položile i brojne delegacije. Da se stravični zločini koji su realizacija davno osmišljenog projekta da Srba ne smije biti zapadno od Drine ne smiju zaboraviti, poručuje i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Milenko Savanović.

Iz Boračke organizacije Republike Srpske tvrde, najviše boli to što pravde nema samo za Srbe i njihove žrtve.

“To je ono što boli srpski narod i to je ono na čemu ćemo mi istrajavati, a to je da ti zločinci dođu do pravde i da budu kažnjeni za ono što su radili. Mada, oni nikada ne mogu biti kažnjeni za ta djela

koliko su kolosalno činila, ubijati ljude, uzimati nekome pravo na život samo zato što je druge vjeroispovjesti, to je zaista jedna fašisoidna metoda", kaže Savanović.

“Zaključio bih ovo jednim pozivom, jednim apelom, jednom porukom pravosuđu, ako je išta od njega ostalo, tom Tužilaštvu, ako je išta od njega ostalo da zaista uzme potpuno ozbiljno predmet i da se bavi njihovom istraživanjem tih događaja i da konačno one koji su počinili najstrošnije zločine budu sankcionisani na pravedan način", rekao je Milomir Savčić, predsjednik BORS-a.

Iz Mrkonjić Grada stiže i poruka Tužilaštvu BiH – otvoriti ladice i iz njih izvaditi predmet o ovim zločinima. Načelnik opštine Divna Aničić tvrdi, dokazi za zločine postoje, kaže, krajnje vrijeme je da se odgovorni i procesuiraju.

“Možemo da oprostimo vojnik na vojnika, ali vojnik na civila i ovoliko civilnih žrtava u Mrkonjić Gradu, udaranje maljem u glavu i slično, to ne možemo da oprostimo i nikada to nećemo zaboraviti. Stalno ćemo tražiti pravdu za to i to je ono što je, naravno, najvažnije, drugo, naravno je nadoknada materijalne štete", kaže Divna Aničić, načelnik opštine Mrkonjić Grad.

Masovne grobnice, zapaljene i opustošene kuće, to je ono što je ostalo iza hrvatskih i muslimanskih snaga na području Zapadne Krajine. Sa ovoga područja je protjerano 120.000 Srba, a ubijeno ih je 1644. Samo u Mrkonjić Gradu je uništeno 1600 kuća, 700 stanova, a ratna šteta je 680 miliona maraka.