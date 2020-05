Mraz uništio voćnjake skoro 100 odsto

Mraz je nanio veliku štetu voćnjacima u Srpskoj. Najveću štetu pretrpjele su šljiva, kruška i jabuka, ali i kajsija i breskva, posebno u dijelovima na većoj nadmorskoj visini.



Najviše je ugroženo područje Potkozarja, dok je situacija na području Majevice nešto povoljnija. U pojedinim voćnjacima šteta će biti i 100 odsto. Šljive neće biti ni za jelo, poručuju voćari.

"Četrdeset šest godina ovo radim i imam sve voćne vrste i sorte. Nije se baš nikada desilo da je šljivu 100 posto uništilo. Uvijek je bilo bar da ima za pekmez, ali ove godine nije ostao nijedan plod. Jabuka je u nešto boljem stanju i mislimo da će jabuke nešto i biti, ali će biti dosta loš kvalitet", rekao je Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske.

Voćar Mihajlo Dojčinović iz Potkozarja kaže da je ova godina veoma loša, ali i da situacija u okruženju nije mnogo bolja. Vegetacija nije stajala tokom godine, ona je krenula mjesec dana ranije nego što bi trebalo. To je dovelo do opadanja plodova, kaže Dojčinović. Nada se, kaže, da će manjak voća nadomjestiti neka bolja cijena.

"Ovdje je 17 hektara pod jabukom i kruškom i sve u svemu, mršavo je. Kao što se može vidjeti, kruške neće biti, sve što je sitno, to otpada.. možemo to sve izbrojati na prste ruke za proizvodnju nije dobro i ne znam kako će sve to dalje teći, upitan je i plasman, sve je to sad dalje upitno", naglasio je Mihajlo Dojčinović, voćar, Donji Podgradci.

Štete postoje, ali se još procjenjuju, poručuje ministar poljoprivrede Srpske Boris Pašalić. Preciznija slika biće poznata krajem maja, nakon čega će se utvrditi dalji koraci.

"U nekim područjima imamo štete, prije svega na koštučavom voću kad je bilo već procvjetalo, kao što je šljiva, breskva, trešnja. Od jabuke su štete, manje, mada u nekim područjima ima značajnih šteta i kod jabuke, područje Gradiške, lokaliteti Turjak, tako da štete postoje, naši ljudi su na terenu. Znaćemo u narednih 15 dana", naglasio je Boris Pašalić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske.

"Već sad možemo reći da će šljiva biti vrlo malo. Jedino na području Majevice, Lopare i Ugljevik, tu bi trebalo da bude nešto šljiva. Konkretno, sorta stenli felicija, dok su čačanske sorte zabilježile veća oštećenja", rekao je Bojan Kecman, viši stručni saradnik za seoski razvoj u ministarstvu poljoprivrede Republike Srpske.

U voćnjacima se trenutno radi na zaštiti voćaka i rezidba je skoro završena. Dobro bi bilo, kažu voćari, kada bi gubici bili bar 50 odsto.

Voćari kažu da je još rano govoriti o štetama, ali procjenjuju da će biti ogromne. Dobro je, kažu, ukoliko ostanu na nuli.